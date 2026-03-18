¿Quién es Omar López, el arquitecto detrás del histórico título de Venezuela en el Clásico Mundial?

Venezuela hizo historia al ganar a Estados Unidos en el IoanDepotPark de Miami y conseguir su primer título de un Clásico Mundial. Su victoria tiene muchos padres; uno de ellos fue Omar López.

El mánager venezolano nació el 3 de enero de 1977. Actualmente, se desempeña como coach de banca de los Houston Astros en la MLB. Ocupa ese puesto desde 2023.

Inició su carrera como jugador, aunque no pudo llegar a las Grandes Ligas. Jugó como campocorto y tercera base en ligas menores para organizaciones como Chicago White Sox (1996–1997) y Arizona Diamondbacks (1998).

En 1999 se unió a la organización de Houston Astros. Empezó como scout e instructor de bateo e infield en Venezuela. Según reportes, fue uno de los responsables de que José Altuve firmara con 16 años.

En 2010 se convirtió en mánager de los Astros en la Gulf Coast League. Tres años después, fue campeón de la Midwest League con los Quad Cities River Bandits (récord 81–57).

López participó en dos Series Mundiales con los Astros (2017 y 2022) como parte del staff. También dirigió en Venezuela y obtuvo dos títulos en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) con Caribes de Anzoátegui. Primero en la temporada 2014-2015 y luego en otro ciclo en la campaña 2017-2018.

En 2024, López fue anunciado como mánager de los Cangrejeros de Santurce para la temporada 2024–2025 de la Liga Roberto Clemente. En su segundo año, López llevó a los Cangrejeros al campeonato de la temporada 2025–2026.

El manager de Venezuela, Omar López, hace gestos durante una práctica de bateo antes del partido de semifinal del Clásico Mundial de Béisbol contra Italia, el lunes 16 de marzo de 2026, en Miami. (Foto AP/Marta Lavandier) Crédito: Marta Lavandier | AP

Omar López y su historia en el Clásico Mundial

El 17 de agosto de 2022 fue nombrado como mánager de la selección de Venezuela. En el Clásico Mundial de 2023 debutó con victoria 5–1 ante República Dominicana.

Venezuela terminó invicta 4-0 en el Grupo D. Fueron eliminados en cuartos de final por Estados Unidos (9–7) tras el famoso grand slam de Trea Turner.

Venezuela se suma a la lista de campeones del Clásico Mundial que encabeza Japón (3) y le siguen República Dominicana (1) y Estados Unidos (1).

Estados Unidos, que ha estado en las últimas tres finales del torneo, solo ha ganado en una ocasión el Clásico Mundial de Béisbol desde la creación del torneo en 2006.

La selección de Estados Unidos logró el título en la edición del 2017 ante Puerto Rico. Además de ese campeonato, ahora son doble subcampeones, perdiendo la edición de 2023 ante Japón y ahora la de 2026 ante Venezuela.

Después de hacer historia en el IoanDepotPark, López anunció que ese fue su último Clásico Mundial con Venezuela, aunque reconoció que tiene previsto dirigir los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La presión que enfrentó Omar López en el Clásico Mundial

Venezuela es campeón del Clásico Mundial de Béisbol gracias al manejo de bullpen de Omar López. El relevo venezolano solo recibió dos carreras en las semifinales y final.

Sin embargo, López tuvo que enfrentar obstáculos en su manejo. Varias franquicias de la MLB intentaron limitar el uso de los lanzadores venezolanos.

Los equipos de Grandes Ligas enviaron mensajes y llamadas a Omar López para evitar que usara a sus lanzadores en días consecutivos. También exigían que no fueran utilizados si habían lanzado 30 picheos o más.

López recibió tres mensajes de texto la mañana de la final con estas advertencias. Los equipos de MLB temían lesiones y desgaste en sus jugadores.

Mientras otros mánagers como Mark DeRosa sí aceptaron restricciones, López decidió no hacerlo y terminó usando a Daniel Palencia en días consecutivos. También repitió a Bazardo, Zerpa y Machado.



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