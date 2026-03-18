Donald Trump sugiere anexar a Venezuela tras la victoria sobre Estados Unidos en el Clásico Mundial.

Venezuela dio un batacazo sobre la mesa e hizo historia la noche del pasado martes en el IoanDepotPark cuando venció 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial. El histórico triunfo generó la reacción de Donald Trump, quien sugirió nuevamente anexar al país sudamericano como estado número 51.

A través de su red social Truth Social, Trump reaccionó con una sola palabra: “Statehood”, un término que en la política estadounidense se utiliza para referirse a la condición de estado dentro de Estados Unidos.

Donald J. Trump Truth Social Post 10:57 PM EST 03.17.26 pic.twitter.com/d5g12T82qT — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) March 18, 2026

La reacción de Trump completa el comentario sarcástico que hizo el pasado martes luego de la victoria de Venezuela en semifinales del Clásico Mundial 4-2 ante Italia.

“¡Wow! Venezuela derrotó a Italia esta noche, 4-2, en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol. Se ven realmente geniales. ¡Últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela!”, dijo.

Posteriormente, el mandatario cerró su escrito con una pregunta en tono irónico en la que incluso se mezcló algo de política. Me pregunto de qué se trata toda esta magia. Venezuela, ¿estado número 51? ¿Qué opinan?”, concluyó.

Su felicitación se hizo extensiva el martes durante una reunión con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, y el secretario de Estado, Marco Rubio. Desde el Despacho Oval, Trump alabó la relación diplomática que tiene con el país caribeño y felicitó su presente deportivo.

“Felicito al equipo de béisbol venezolano porque esa fue una gran victoria y supongo que juegan otro partido esta noche en las finales. Esta es la primera vez que están en las finales y es bastante emocionante”, dijo.

Donald Trump congratulated the Venezuelan national baseball team following its performance in the World Baseball Classic and also commented that the United States maintains a positive relationship with Venezuela and its government.



Team USA is scheduled to play tonight in the… pic.twitter.com/qEWIXpyWFB — Noelia Belén Izarza 🇻🇪🇺🇸 (@noeliaizarza) March 17, 2026

No es la primera vez que Trump habla de adicionar territorio a Estados Unidos. En otras ocasiones ya ha mencionado a Canadá, Cuba y Groenlandia como posibles nuevos estados dentro de Estados Unidos.

En el caso de Venezuela, se ha vuelto costumbre este tipo de afirmación desde la captura de Nicolás Maduro.

Venezuela se suma a la lista de campeones del Clásico Mundial que encabeza Japón (3) y le siguen República Dominicana (1) y Estados Unidos (1).

Estados Unidos, que ha estado en las últimas tres finales del torneo, solo ha ganado en una ocasión el Clásico Mundial de Béisbol desde la creación del torneo en 2006.

La selección de Estados Unidos logró el título en la edición del 2017 ante Puerto Rico. Además de ese campeonato, ahora son doble subcampeones, perdiendo la edición de 2023 ante Japón y ahora la de 2026 ante Venezuela.



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