Maduro, Judge y DeRosa, protagonistas de los memes tras el triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial

El triunfo histórico de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol no solo desató festejos en el IoanDepotPark. También encendió una ola de memes que puso de nuevo en tendencia a Nicolás Maduro, Aaron Judge y Mark DeRosa.

Por primera vez en la historia, Venezuela llegó a una final del Clásico Mundial y logró coronarse 3-2 en un dramático encuentro. En redes sociales, las burlas apuntaron contra tres objetivos.

El primero en convertirse en blanco de la creatividad digital fue el expresidente venezolano Nicolás Maduro, quien ejerció el poder de facto hasta su captura por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero en Caracas.

Desde entonces permanece recluido en una prisión federal de Nueva York. Su arresto ha sido un evento prácticamente canónico para los venezolanos y su figura fue parte de los festejos en redes sociales.

El segundo señalado por la ola de memes fue el manager Mark DeRosa, cuyo manejo de la selección ha sido cuestionado desde el inicio del torneo y volvió a ser tema tras el duelo ante Italia.

Otro de los señalados fue la estrella de New York Yankees, Aaron Judge. ‘El Juez’ fue dominado por el pitcheo venezolano y falló en los cuatro turnos al bate, con tres ponches.

Memes

Aaron Judge trying to lead a team to a championship pic.twitter.com/xdOzcgmKy6 — Onyx (@OnyxOdds) March 18, 2026

“We’ll get em’ tomorrow, boys. Best of 5.”



Mark DeRosa on losing the WBC. pic.twitter.com/Tioymgt0bw — New York Porch Sports (@nyporchsport) March 18, 2026

"Sir, Venezuela just kicked our ass" pic.twitter.com/4dcLM8Moz9 — Erza (@mural_erza) March 18, 2026

Got your president tho pic.twitter.com/OzywCPZhL9 — Myk (@mauleani) March 18, 2026

Maduro Strikes Back pic.twitter.com/FOsHlcye8C — Lieutenant Damn (@LootenitDam) March 18, 2026

Live look at the hitters in the USA dugout pic.twitter.com/8DmojQKyvo — swilly ☻ (@swillysports) March 18, 2026

We should’ve known we weren’t winning the WBC after this Aaron Judge speech pic.twitter.com/j8Xj78HSsV — Barstool Sports (@barstoolsports) March 18, 2026

Aaron judge when his team needs him most pic.twitter.com/oTYdDmyQ1n — proud ranger fan (@RangerApologist) March 18, 2026

Aaron Judge in the clutch pic.twitter.com/rcIgmbxvnN — mikey (@DaMookShow) March 18, 2026

Aaron Judge when his country needs him

pic.twitter.com/DpnnrkNLar — Bracco | Social Sportsbook (@PlayBracco) March 18, 2026

Big game Aaron Judge pic.twitter.com/eU2fW7NGlA — Unbiased Mets Fan (@TheMetsX) March 18, 2026

Estados Unidos, que ha estado en las últimas tres finales del torneo, solo ha ganado en una ocasión el Clásico Mundial de Béisbol desde la creación del torneo en 2006.

La selección de Estados Unidos logró el título en la edición del 2017 ante Puerto Rico. Además de ese campeonato, ahora son doble subcampeones, perdiendo la edición de 2023 ante Japón y ahora la de 2026 ante Venezuela.

Hasta la fecha, solo Japón (3), República Dominicana (1), Estados Unidos (1) y Venezuela (1) han ganado el Clásico Mundial de Béisbol.



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