Cuánto dinero puedes ganar si recibes Seguro Social antes de la edad completa en 2026

En Estados Unidos existen millones de jubilados que reciben los beneficios del Seguro Social. Sin embargo, muchos no saben que existe un límite de ingresos si comienzan a cobrar antes de alcanzar la edad plena de jubilación.

Para 2026, los beneficiarios del Seguro Social anticipado pueden ganar hasta $23,400 al año sin que sus beneficios sean reducidos temporalmente. Estas reglas, de acuerdo con la agencia federal, buscan equilibrar el sistema durante el tiempo que los jubilados continúen trabajando.

El límite de ingresos del Seguro Social en 2026

Cuando una persona solicita los beneficios del Seguro Social antes de alcanzar la edad plena de jubilación, existen límites sobre el monto que puede recibir, mientras sigue trabajando.

Para 2026, el límite anual de ingresos es:

$23,400 al año para personas que aún no alcanzan la edad completa de jubilación.

Cuando los ingresos de estas personas superan ese límite, la Administración del Seguro Social (SSA) reduce temporalmente parte de los beneficios, de acuerdo con la guía oficial para jubilados que continúan trabajando.

Cabe aclarar que este ajuste no significa que el dinero se pierda permanentemente.

¿Cuánto dinero se descuenta si superas el límite?

Si una persona supera el límite de ingresos mientras recibe el Seguro Social de manera anticipada, su pago aplica una fórmula específica:

Se descuenta $1 en beneficios por cada $2 que se ganen por encima del límite anual.

Es decir:

Si una persona gana $25,400, es decir, $2,000 por encima del límite, el Seguro Social podría reducir $1,000 de sus beneficios ese año.

“La reducción se calcula únicamente sobre los ingresos que superan el límite establecido”, agrega la SSA en su explicación oficial sobre trabajo y jubilación.

Qué cambia cuando alcanzas la edad plena de jubilación

Las reglas cambian el año cuando el beneficiario alcanza la edad completa de jubilación. A partir de ese momento, el límite de ingresos es mucho más alto. Para 2026 está establecido en $62,160 antes del mes en que se alcanza la edad plena de jubilación.

Además, la reducción se incrementa a:

$1 por cada $3 ganados por encima del límite.

Después de alcanzar la edad completa de jubilación, ya no existe ningún límite de ingresos.

Esto significa que una persona puede trabajar y ganar cualquier cantidad sin que se reduzcan sus beneficios.

Por qué el Seguro Social aplica estos límites

La SSA explica que con estas normas busca equilibrar el sistema de beneficios mientras las personas deciden el momento para jubilarse. Por ello, quienes comienzan a recibir beneficios antes de la edad completa pueden recibir pagos durante más años.

Por esa razón, el sistema incluye ajustes para las personas que continúan trabajando.

“Una vez que alcanza la edad plena de jubilación, recalculamos su beneficio para darle crédito por los meses en que se redujeron sus pagos”, detalla la agencia. Esto significa que el dinero descontado puede reflejarse posteriormente en beneficios más altos.

Qué significa esto para quienes planean jubilarse de manera anticipada

De manera general, muchas personas deciden comenzar a recibir beneficios a los 62 años, la edad mínima para solicitar el Seguro Social. Sin embargo, hacerlo implica dos factores importantes:

Los pagos mensuales son más bajos

Existen límites de ingresos si la persona continúa trabajando.

Para muchas familias, estas reglas son clave para tomar decisiones sobre su jubilación. En algunos casos, esperar hasta la edad plena de jubilación permite acceder a beneficios mensuales más altos y mayor flexibilidad para trabajar.

Cómo calcular si tus ingresos pueden afectar tus beneficios

La SSA recomienda a los trabajadores revisar sus ingresos anuales antes de solicitar beneficios anticipados. Otros factores importantes a considerar son:

Salario anual

Ingresos por trabajo independiente

Edad en que se solicita el beneficio

Fecha en que se alcanza la edad plena de jubilación

Para ello, la agencia cuenta con herramientas en línea que les permiten calcular la forma en que sus ingresos pueden afectar los pagos mensuales.

“Es importante que los beneficiarios informen sus ingresos para evitar ajustes inesperados en sus pagos”, agrega la SSA.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los límites de ingreso para recibir Seguro Social

¿Cuánto puedes ganar si recibes Seguro Social antes de la edad completa en 2026?

El límite de ingresos es de $23,400 al año para quienes reciben beneficios antes de la edad plena de jubilación.

¿Qué pasa si gano más que el límite?

El Seguro Social reduce temporalmente los beneficios. La regla general es de $1 por cada $2 ganados por encima del límite.

¿Se pierde ese dinero para siempre?

No necesariamente. La SSA recalcula los beneficios una vez que se alcanza la edad plena de jubilación.

¿Qué ocurre cuando alcanzas la edad plena de jubilación?

A partir de este punto, ya no existe límite de ingresos y puedes trabajar sin que se reduzcan tus beneficios.

¿A qué edad puedes empezar a recibir Seguro Social?

La edad mínima para solicitar el beneficio de jubilación es 62 años.

Conclusión

Recibir beneficios del Seguro Social antes de la edad plena de jubilación puede ser una opción atractiva para muchas personas, pero también implica conocer las reglas sobre ingresos. En 2026, quienes trabajan mientras reciben su Seguro Social anticipado deben considerar el límite anual de $23,400, ya que superarlo puede reducir temporalmente el monto de sus pagos.

Para quienes planean jubilarse pronto, estas reglas pueden ayudar a tomar decisiones financieras más informadas y evitar sorpresas en los beneficios mensuales.

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