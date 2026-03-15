¿Se dará un cheque de estímulo en marzo de 2026?

La posibilidad de un nuevo cheque de estímulo federal ha generado numerosas dudas entre los contribuyentes en Estados Unidos. Aunque en redes sociales y algunos sitios web se habla de un posible pago en 2026, hasta ahora no existe una aprobación oficial para enviar un cuarto cheque de estímulo.

El debate surge en medio de discusiones sobre posibles reembolsos derivados de aranceles y de propuestas políticas que plantean entregar dinero directamente a los hogares.

Promesa de un posible pago de $2,000

El presidente Donald Trump ha mencionado la idea de enviar pagos denominados ‘dividendos arancelarios’ de aproximadamente $2,000 a personas de ingresos medios y bajos.

Según la propuesta, estos recursos provendrían de los ingresos generados por aranceles comerciales.

El mandatario ha señalado que esos pagos podrían emitirse en algún momento de 2026, antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato.

Sin embargo, hasta el momento no existe una propuesta formal aprobada por el Congreso ni una autorización del Servicio de Impuestos Internos (IRS) para enviar este tipo de pagos.

Decisión de la Corte Suprema complica el panorama

El tema cobró relevancia tras una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos emitida el 20 de febrero.

En una votación de 6 contra 3, el tribunal determinó que los amplios aranceles impulsados por la administración Trump eran ilegales y excedían las facultades presidenciales bajo la ley federal.

La decisión provocó una fuerte reacción del presidente, quien calificó a los magistrados que votaron en contra como una desgracia para la nación.

No obstante, el fallo no resolvió qué ocurrirá con los miles de millones de dólares que ya se han recaudado mediante esos aranceles.

Gobernadores piden reembolsos para familias

Algunos líderes demócratas han planteado que ese dinero debería devolverse directamente a los ciudadanos.

El gobernador de California, Gavin Newsom, y el gobernador de Illinois, JB Pritzker, han solicitado reembolsos de al menos $1,700 por hogar.

Newsom declaró: “Donald Trump ha estado gravando ilegalmente tus compras de alimentos, muebles y automóviles durante más de un año. Es hora de un reembolso”.

Incluso Pritzker envió una factura formal a la administración federal solicitando compensaciones para las familias de su estado, según diversos reportes.

No hay confirmación de un nuevo cheque de estímulo

A pesar de las propuestas y discusiones políticas, actualmente no existe confirmación oficial de un cuarto cheque de estímulo.

Durante la pandemia de COVID-19, el gobierno federal emitió tres pagos de ayuda económica. El último de esos cheques tuvo como fecha límite el 15 de abril de 2025 para reclamarlo.

Desde entonces, no se ha aprobado ningún nuevo programa de pagos directos a los contribuyentes.

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