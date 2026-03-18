Shonda Rhimes no descarta un spin-off protagonizado por Violet Bridgerton

Recientemente, la productora Shonda Rhimes tuvo una conversación en el podcast “Glass Half Full with Craig Melvin”, allí habló sobre el futuro de la serie “Bridgerton”, la cual Netflix estrenó en 2020. En la entrevista, la productora de la serie reveló que no descarta que pueda existir un spin-off centrado en Violet Bridgerton.

“Siempre he dicho que si hiciéramos algo así, Violet sería la persona ideal para contar la historia. Es una posibilidad”, dijo Rhimes, quien también es ampliamente conocida en la industria por ser la creadora y productora de “Grey’s Anatomy”.

Violet Bridgerton es la madre de todos los Bridgerton en los que se centra toda la serie, la cual se basa en los libros escritos por Julia Quinn, los cuales comenzó a publicar en el 2000. Cada temporada de la adaptación televisiva se ha centrado en la historia de amor de uno de los hermanos.

Hasta la fecha, Netflix y Rhimes han estrenado cuatro temporadas más una miniserie extra titulada “Queen Charlotte: A Bridgerton Story”, esta es una precuela que cuenta el ascenso al poder y el romance de la reina.

En el caso de “Queen Charlotte: A Bridgerton Story”, la historia ya existía, pues Quinn publicó la novela en 2023. Sin embargo, por el momento, la escritora no ha dedicado una de sus novelas a Viotel Bridgerton, aunque su historia siempre ha estado presente.

¿Solo Shonda Rhimes está a favor de este spin-off?

Aunque estas nuevas declaraciones de Shonda Rhimes han confirmado que el equipo está trabajando en historias paralelas a la serie, esta no es la primera vez que se habla de la posibilidad.

Durante la campaña de promoción que se hizo para el estreno de la segunda parte de la cuarta temporada de “Bridgerton”, el productor ejecutivo Tom Verica afirmó que disfrutaron mucho haciendo “Queen Charlotte: A Bridgerton Story” y la califica como “una mirada más íntima a una historia de amor en particular que se desarrolló a lo largo de esos episodios, y creo que captamos algo que realmente gustó al público”. En las mismas declaraciones, dijo: “Así que estamos en conversaciones sobre otros proyectos y, con suerte, pronto habrá noticias. Ojalá”.

Por ahora, solo se ha confirmado que la quinta y sexta temporada de la serie estarán centradas en Eloise Bridgerton y en Francesca Bridgerton.

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