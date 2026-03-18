“Spider-Man: Brand New Day” sorprende con nuevos héroes

A veces un adelanto basta para activar todas las teorías del público y el nuevo tráiler de “Spider-Man: Brand New Day” no ha perdido tiempo en hacerlo. La alianza entre Marvel Studios y Sony Pictures compartió las primeras imágenes de la película, donde Tom Holland vuelve a enfundarse el traje del héroe arácnido acompañado por Zendaya.

El adelanto confirma que Frank Castle, interpretado por Jon Bernthal, finalmente aparece en la gran pantalla como Punisher. Es una incorporación esperada después de su paso por las series “Daredevil”, “The Punisher” y “Daredevil: Born Again”. Su presencia sugiere que la historia cruzará caminos con territorios más oscuros del universo de los cómics.

También surge en escena Mark Ruffalo en la piel del Dr. Bruce Banner, aunque sin transformarse en Hulk. Su personaje introduce un elemento clave para comprender el conflicto central y explica que los poderes de Peter Parker atraviesan una mutación, algo que podría afectar su labor como vigilante. Esto se insinúa como una pieza fundamental para entender hacia dónde se dirige esta nueva etapa.

La herida emocional de Peter está lejos de cerrar

El tráiler dedica un espacio importante a mostrar la melancolía con la que Peter carga desde “Spider-Man: No Way Home” (2021), cuando el Dr. Strange borró de la memoria colectiva su identidad. Ese peso cae con fuerza en su vínculo con M.J., interpretada nuevamente por Zendaya, quien sigue viviendo ajena a lo que compartieron antes del hechizo. La mirada del joven héroe tiene una mezcla de nostalgia y resignación mientras intenta seguir adelante.

Además, el adelanto deja claro que los viejos enemigos no se han ido del todo. El villano Scorpion, interpretado por Michael Mando, regresa para ponerle más trabas al protagonista. Sin embargo, una de las incógnitas más comentadas es la ausencia total del personaje interpretado por Sadie Sink. Su participación se anunció desde hace meses, pero el estudio ha decidido mantener bajo llave su identidad y su rol.

Entre las pistas visuales y el tono del tráiler, todo apunta a que esta cinta será como un relanzamiento de la franquicia, con una ruta emocional más compleja para Peter y un abanico de aliados y adversarios renovados.

La mezcla entre personajes ya establecidos y nuevas fuerzas dentro del universo cinematográfico sugiere que “Spider-Man: Brand New Day” podría convertirse en una bisagra dentro de la cronología del héroe. La película llegará a los cines el 31 de julio.

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