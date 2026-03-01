Zendaya y Tom Holland se casaron, afirma el estilista de la actriz Law Roach

Los actores Zendaya Coleman y Tom Holland ya contrajeron matrimonio, según reveló el estilista de la actriz Law Roach.

El estilista de las estrellas, quien tiene una estrecha relación con Zendaya desde hace varios años, ofreció una entrevista con Access Hollywood en los Premios al Actor 2026 el domingo.

“La boda ya se celebró. Te la perdiste”, dijo Roach al mencionado medio de comunicación. “Es muy cierto”, dijo riendo.

Hasta el momento, ninguno de los dos actores ni sus representantes han confirmado o negado esta información.

En enero de 2025 Zendaya sorprendió al aparecer en la gala de los Golden Globes luciendo un anillo de compromiso. Sin embargo, en ese momento la actriz no habló sobre su compromiso con Holland. Al día siguiente, TMZ confirmó que la famosa pareja estaba comprometida.

La pareja no habló abiertamente sobre su compromiso hasta septiembre de 2025 cuando Holland corrigió a un periodista, aclarando que Zendaya no era su novia sino su prometida.

“Traje a mi hija y ella conoció a tu novia”. Tom se rió y respondió: “Prometida”.

Tom Holland y Zendaya comenzaron a salir luego de que grabaron juntos Spider-Man: Homecoming. Luego grabaron juntos otras películas como Spider-Man: Far From Home (2019) y Spider-Man: No Way Home (2021) y también aparecerán en la próxima película Spider-Man: Brand New Day.

Ambos también protagonizan La Odisea de Christopher Nolan, que se estrena en cines el 17 de julio.

Zendaya y Tom Holland han tratado de mantener su relación fuera del ojo público y proteger su noviazgo de la constante exposición mediática.

En una entrevista con The Hollywood Reporter en 2023, Tom Holland habló sobre la razón detrás de mantener privada su relación.

“Nuestra relación es algo que protegemos muchísimo y queremos mantener lo más sagrada posible. No creemos que se la debamos a nadie, es cosa nuestra y no tiene nada que ver con nuestras carreras”, dijo entonces

