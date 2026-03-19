19 años preso por crimen que no cometió: hombre liberado tras gran injusticia en Nueva York

Kenneth Windley fue puesto en libertad y exonerado tras pasar 19 años en prisión por un robo que no cometió, después de que la Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn determinara que, sin saberlo, había utilizado un giro postal perteneciente a la víctima.

Windley, de 61 años, salió el lunes de la Corte Suprema de Brooklyn como un hombre libre, después de que el juez Matthew D’Emic ordenara anular su condena de 2007.

“¡Me siento genial! ¡Me siento genial!”, exclamó Windley antes de abandonar la sala del tribunal, para luego comentar a los periodistas: “No me rendí; mantuve mi determinación y mi fe, y conté con un equipo legal excelente”, reseñó Daily News.

Windley, quien cumplía una condena de entre 20 años y cadena perpetua, declaró que planea disfrutar de su recién recuperada libertad junto a sus amigos y familiares, aunque aún no se siente listo para regresar directamente a su hogar. “Voy a celebrarlo”, afirmó, añadiendo que tiene muchas ganas de comer “algo de mariscos”.

Según un informe de la Unidad de Revisión de Condenas (CRU) de la fiscalía de Brooklyn, Windley pareció ser un “blanco fácil” para la Policía de Nueva York tras un asalto ocurrido el 1 de abril de 2005 en Crown Heights. Ese día a la víctima de 70 años dos delincuentes le tendieron una emboscada en el ascensor de su edificio y le robaron dos giros postales sin firmar: uno por valor de $542,77 dólares y el otro por $9,48 dólares.

Ese mismo día Windley utilizó uno de los giros postales para comprar una estufa de $379 dólares en una tienda de electrodomésticos de Brownsville. Un mes después la policía descubrió que Windley había utilizado un permiso de conducir a su nombre y había solicitado que le enviaran la estufa a su domicilio en Queens. Fue detenido bajo cargos de robo y declarado culpable en el juicio.

Windley, entonces un traficante de heroína con un extenso historial delictivo, se dirigió ese día a la tienda con dinero en efectivo, dispuesto a comprar una estufa. Windley se alojaba con su novia en el complejo residencial Howard Houses -donde guardaba sus alijos de droga- y, al salir del edificio se cruzó con dos hombres. Les contó hacia dónde se dirigía y, cuando le preguntaron si pagaría en efectivo, le hicieron una propuesta: que utilizara el giro postal que ellos tenían para comprar la estufa, y ellos cubrirían el impuesto de la compra.

Más tarde relató a los investigadores que se mostró receloso, pero uno de los hombres le aseguró que el giro postal estaba destinado al pago de una póliza de seguro de automóvil que su novia ya había saldado, y que él no podía “recuperarlo” porque no portaba ninguna identificación.

Pero Windley accedió, y los dos hombres lo acompañaron a la tienda, convenciendo al gerente de que accediera a la transacción. En aquel momento Windley solo conocía a los hombres por sus apodos callejeros; sin embargo, tras su arresto, logró averiguar el nombre real de uno de ellos.

Windley testificó en su propia defensa, y la víctima se mostró “vaga y confusa” en el estrado, según el informe. No obstante, el jurado no creyó a Windley y lo declaró culpable el 1 de marzo de 2007 del delito de robo en segundo grado y fue sentenciado en calidad de delincuente reincidente.

Lo que el jurado desconocía, sin embargo, era que los dos atracadores que Windley describió eran personas reales y de hecho estaban siendo procesados ​​por una serie de robos similares cometidos entre el 5 de abril de 2005 y el 1 de febrero de 2006. Uno de ellos se declaró culpable de la serie de delitos y fue condenado a 14 años; el otro decidió ir a juicio, lo perdió y fue condenado a 40 años.

Tras su condena, Windley y su familia llevaron a cabo sus propias investigaciones con el fin de determinar la identidad de los dos asaltantes y presionarlos para que actuaran correctamente y confesaran. Para ello contrataron a un detective privado. Él y su equipo legal presentaron ante la Unidad de Revisión de Condenas las declaraciones de ambos individuos, en las que estos admitían haber perpetrado el robo y haberle vendido el giro postal sustraído.

“Tras una compleja y exhaustiva reinvestigación, nuestra Unidad de Revisión de Condenas (CRU) logró confirmar pruebas surgidas con posterioridad al juicio, las cuales demostraron que las reiteradas afirmaciones del señor Windley -en el sentido de que no cometió este robo- estaban respaldadas por los hechos. Han transcurrido muchos años, pero hoy podemos validar su versión de los hechos, ponerlo en libertad y limpiar su nombre. Contamos con la unidad de integridad de condenas más activa del país, y tenemos la firme intención de seguir marcando la pauta revirtiendo cualquier error judicial que descubramos en Brooklyn”, comentó en un comunicado el fiscal de distrito, Eric González.

“Es un gran día para la justicia, especialmente para el señor Windley y su familia. Él se merece esto más que nadie”, afirmó su abogado, David Shamies. “Era un hombre inocente que luchó por su libertad durante veinte años, proclamando la verdad en todo momento”.

En noviembre un jurado federal en Nueva York otorgó $80 millones de dólares como indemnización a los herederos de Darryl Boyd, quien murió tras pasar la mayor parte de su vida luchando contra una condena injusta por homicidio. Ese monto fue considerado una de los mayores en un caso de condena injusta en Estados Unidos.