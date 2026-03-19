Alcalde Mamdani crea la Oficina de Seguridad Comunitaria de NYC: ¿de qué se trata?

El alcalde Zohan Mamdani ratificó este jueves una de sus promesas más sensibles de campaña: la creación a través de una orden ejecutiva de la Oficina de Seguridad Comunitaria.

En resumen, esta nueva unidad en la estructura del gobierno municipal se centrará en abordar las causas fundamentales del crimen y la violencia, agilizar y ampliar los programas de prevención del delito y fortalecer los servicios integrales para que ningún neoyorquino quede desatendido.

A primera vista, esto significa por ejemplo, que el abordaje de muchas incidencias en la Gran Manzana, como la atención a enfermos mentales en los espacios públicos como el Subway ya no será responsabilidad directa de los oficiales del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), sino de un personal especializado.

Esta nueva oficina desarrollará estrategias de seguridad comunitaria y coordinará el trabajo de la Oficina de Servicios para Víctimas del Crimen, la Oficina para Prevenir la Violencia con Armas, la Oficina para Erradicar la Violencia Doméstica y de Género, la Oficina para la Prevención de Delitos de Odio y la Oficina de Salud Mental Comunitaria.

También coordinará programas de respuesta a crisis de salud mental en toda la ciudad, incluido B-HEARD, y convocará comités de seguridad comunitaria para garantizar que los neoyorquinos reciban la atención adecuada en momentos de crisis.

“El pilar de una vida digna es una verdadera seguridad comunitaria, y esa seguridad se construye mediante una inversión constante en los servicios que mantienen seguros a los neoyorquinos”, indicó el mandatario municipal.

Originalmente el mandatario municipal había planteado no una oficina, sino un Departamento de Seguridad Comunitaria, el cual se levantaría con un presupuesto de $1,100 millones para reducir el papel de los uniformados en emergencias de carácter no delictivo.

En los hechos, la nueva unidad representa una versión a mucho menor escala de ese plan, aunque se aclaró que podría expandirse con el paso de los años.

Según informes recientes, la estructura arrancará con un presupuesto de alrededor $260 millones y solo dos empleados.

Los problemas de raíz

En general se trata de un enfoque que busca prevenir el crimen antes de que ocurra, atacando causas como la pobreza, la falta de oportunidades y problemas de salud mental.

Tradicionalmente, NYPD ha respondido a todo tipo de situaciones, incluyendo crisis de salud mental, consumo de drogas, personas sin hogar y una serie de conflictos comunitarios.

Ahora con este nuevo modelo muchas de esas respuestas la empezarán a asumir de forma directa equipos especializados civiles de salud mental, trabajadores sociales, activistas y consejeros interruptores de violencia.

“Garantizar la seguridad de los neoyorquinos requiere más de un enfoque. Significa asegurarse de que las personas tengan acceso a los servicios que necesitan, ya sea capacitación laboral, programas extracurriculares o respuesta policial. Espero trabajar con los líderes de esta oficina, mientras nuestros agentes siguen enfocados en el trabajo para el que están capacitados”, dijo Jessica Tisch, comisionada del NYPD.

¿Quién es la primera líder de esta oficina?

Asimismo, Mamdani nombró a Renita Francois como vicealcaldesa para la Seguridad Comunitaria.

Francois aporta más de 15 años de experiencia estratégica y operativa en importantes agencias de la ciudad y organizaciones sin fines de lucro de incidencia.

Más recientemente, se desempeñó como directora de estrategia y directora de programas en Tides Advocacy, donde estableció la estrategia a largo plazo de la organización, supervisó millones de dólares en subvenciones y gestionó relaciones con líderes políticos y organizaciones comunitarias en todo el país.

Anteriormente, Francois fue directora ejecutiva del Plan de Acción del Alcalde para la Seguridad de los Vecindarios dentro de la Oficina de Justicia Criminal, durante la administración del alcalde Bill de Blasio, donde supervisó más de 500 millones de dólares en inversiones en iniciativas de seguridad vecinal, especialmente en comunidades con altos índices de criminalidad.

Es una líder respetada en el ámbito de la justicia penal, asesorando campañas a nivel de toda la ciudad como Campaign Zero y aportando análisis de políticas a instituciones destacadas como el Vera Institute for Justice.

.“La evidencia es clara: abordar lo que afecta a nuestras comunidades, ya sea el deterioro de la infraestructura física, la desconexión social o la falta de acceso a oportunidades económicas, es la mejor manera de garantizar que nuestras comunidades sean seguras. Sin embargo, durante décadas, estas comunidades han sido ignoradas. Eso termina hoy”, reaccionó Francois.