Bailaron hasta morir: el escalofriante misterio de la epidemia de 1518 que aún nadie puede explicar

La ciudad de Estrasburgo, en la actual Francia, fue testigo de uno de los acontecimientos más escalofriantes de la historia humana: la llamada “epidemia de baile”, el 14 de julio de 1518. Decenas de personas comenzaron a bailar sin control y hasta la muerte, registrando un episodio misterioso y desconcertante que aún no tiene explicación.

Todo inició cuando una mujer, identificada como Frau Troffea, comenzó a bailar en plena calle sin control aparente. No se trataba de una celebración ni de un acto voluntario, era un movimiento constante, compulsivo, que no podía detener.

Según reseña la revista National Geographic, la mujer permaneció bailando durante varios días seguidos hasta colapsar por agotamiento.

Un fenómeno que se propagó sin explicación

Lo que parecía un caso aislado pronto se transformó en un evento colectivo. En cuestión de días, decenas de personas comenzaron a imitar (o a sufrir) el mismo comportamiento. En una semana ya eran más de 30 los afectados, y en menos de un mes la cifra rondaba las 400 personas.

Los testigos describían escenas inquietantes: hombres y mujeres bailando sin descanso, con signos de dolor, agotamiento extremo y desesperación. Muchos suplicaban que los detuvieran, pero cuando eran inmovilizados y luego liberados, retomaban el baile de manera inmediata.

Algunos de los afectados sufrieron consecuencias graves: desmayos, ataques cardíacos, derrames cerebrales y, en varios casos, la muerte. La situación generó pánico en una población que no encontraba explicación a lo que estaba ocurriendo.

La respuesta de las autoridades: más baile

Ante la magnitud del fenómeno, las autoridades de Estrasburgo recurrieron a médicos de la época. Estos descartaron causas sobrenaturales y atribuyeron el problema a lo que llamaban “sangre caliente”, una teoría médica antigua que vinculaba el comportamiento con el flujo sanguíneo.

Lo más desconcertante fue la solución que propusieron: en lugar de detener a los afectados, recomendaron que continuaran bailando para liberar esa supuesta energía. Incluso se habilitaron espacios públicos, se levantaron escenarios y se contrataron músicos para acompañar a los enfermos.

Lejos de mejorar la situación, la medida agravó el problema. Durante días, los afectados siguieron bailando hasta caer rendidos, mientras la ciudad observaba con temor cómo la situación se salía de control.

Teorías modernas: entre la mente y el entorno

A más de cinco siglos de distancia, la “epidemia de baile” sigue sin una explicación definitiva. Sin embargo, existen varias teorías que intentan arrojar luz sobre lo ocurrido.

Una de las hipótesis más conocidas apunta a una intoxicación por cornezuelo del centeno, un hongo que puede contaminar los cereales y generar sustancias psicoactivas. Este compuesto está relacionado químicamente con el ácido lisérgico, lo que podría provocar alucinaciones y comportamientos erráticos.

No obstante, muchos expertos descartan esta teoría, ya que los síntomas del ergotismo suelen incluir convulsiones severas y no movimientos rítmicos sostenidos durante días.

Otra explicación, respaldada por diversos historiadores, es la histeria colectiva o trastorno psicogénico masivo. En una época marcada por la pobreza, enfermedades y creencias religiosas intensas, el estrés extremo pudo haber desencadenado una reacción en cadena.

En el contexto del siglo XVI, también jugó un papel importante la creencia en el llamado “baile de San Vito”, una supuesta maldición que obligaba a las personas a moverse sin control. Esta idea, profundamente arraigada en la cultura de la época, pudo haber influido en la conducta de los afectados.

La combinación de miedo, sugestión colectiva y condiciones de vida adversas habría creado el escenario perfecto para que el fenómeno se propagara.

Un misterio que persiste

De forma tan repentina como comenzó, la epidemia desapareció semanas después. Los sobrevivientes dejaron de bailar sin una razón clara, y la ciudad volvió lentamente a la normalidad.

A pesar de los avances científicos, el caso de 1518 sigue siendo un enigma. Para muchos investigadores, representa un ejemplo extremo de cómo la mente humana puede reaccionar bajo presión.

Más de 500 años después, la historia de quienes bailaron hasta morir continúa generando preguntas sin respuesta, recordando que aún hay episodios del pasado que desafían toda lógica.

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