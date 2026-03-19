Comisión federal aprueba moneda de oro con imagen de Trump pese a críticas

Una comisión federal de artes votó este jueves a favor de la creación de una moneda de oro con la imagen de Donald Trump, un proyecto que genera polémica entre demócratas y expertos en normativas de acuñación.

El diseño aprobado retrata a Trump apoyado sobre un escritorio con los puños cerrados, basado en una fotografía tomada por su fotógrafo principal de la Casa Blanca, actualmente exhibida en la Galería Nacional de Retratos del Smithsonian, detalló el Washington Post.

La moneda, de 24 quilates, podría venderse por varios miles de dólares, según información de la Casa de la Moneda, y habría recibido la aprobación directa del propio Trump.

NEW – Commission of Fine Arts, composed entirely of Trump appointees, will weigh whether to approve a commemorative U.S. gold coin featuring Donald Trump to be released by the U.S. Mint — WaPo pic.twitter.com/97kzBVimV3 — Disclose.tv (@disclosetv) March 19, 2026

Durante la reunión, los miembros de la Comisión de Bellas Artes —integrada exclusivamente por personas designadas por Trump, incluida una asistente ejecutiva sin experiencia previa en arte— debatieron detalles como el tamaño de la moneda y la expresión del retratado.

Chamberlain Harris, asistente del expresidente, señaló que la pose transmitía una imagen “muy fuerte y muy dura” y que su inclusión en la moneda sería “apropiada” para conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos.

La decisión ha generado fricciones, ya que la normativa requiere la aprobación de un segundo comité, el Comité Asesor Ciudadano de Acuñación de Monedas, que rechazó la propuesta el mes pasado. Sus miembros argumentaron que colocar la imagen de un presidente en ejercicio en una moneda rompe con la tradición estadounidense y podría interpretarse como un gesto monárquico.

“Es un error. Va en contra de la cultura estadounidense y de las tradiciones que rigen lo que ponemos en nuestras monedas”, expresó Michael Moran, coleccionista y miembro del comité bipartidista, quien añadió que no respaldó la idea en ningún momento.

Antecedente

Esta no es la primera vez que la Casa Blanca propone una moneda con la cara de Trump. El año pasado, el gobierno federal presentó el diseño de una posible moneda de $1 dólar conmemorativa por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos con el rostro del mandatario.

La propuesta fue rechazada.

“Ninguna moneda emitida bajo esta subsección puede llevar la imagen de un expresidente o presidente en funciones que esté vivo, ni de un expresidente fallecido durante el período de 2 años posterior a la fecha de su muerte”, establece el código estadounidense que regula el diseño de monedas.

Esa ley también indica: “Ningún retrato de busto o de cabeza y hombros de ninguna persona, viva o muerta, y ningún retrato de una persona viva puede incluirse en el diseño del reverso de las monedas especificadas”.

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