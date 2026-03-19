Peloteros venezolanos no se reunieron con la presidenta encargada y solo viajó el trofeo del Clásico Mundial

Tras tocar el cielo en el IoanDepotPark de Miami, los peloteros venezolanos no viajaron a su país tal y como se especuló en las últimas horas. A Venezuela solo llegó el trofeo del Clásico Mundial, que fue recibido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El pasado miércoles tuvo lugar un acto en el Palacio de Miraflores en el que la mandamás del chavismo recibió el trofeo que viajó desde Miami. Sin embargo, no hubo presencia de ningún jugador.

El miércoles por la mañana, la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) había anunciado la suspensión de uno de sus partidos con el objetivo de apoyar una caravana que recibiría a los peloteros cerca del aeropuerto internacional.

ATENCIÓN comunidad de nuestro baloncesto



Nuestra intención es que la celebración por el júbilo que nos embarga por el campeonato histórico de nuestros beisbolistas no se vea afectado

.

. pic.twitter.com/8hk4GBYmWQ — SPB 🇻🇪 (@spbvenoficial) March 18, 2026

Varias zonas de la capital venezolana, que la madrugada del miércoles salieron a celebrar el título, sufrieron restricciones de movilidad. A pesar de todo el dispositivo y protocolo desplegado, ningún jugador de la selección acudió a la cita.

Tras las celebraciones, los peloteros emprendieron rumbo hacia los campos de entrenamiento de sus respectivas franquicias para el inicio de la temporada 2026.

Incluso la presidenta encargada confirmó la información de que se tenía prevista la visita de las figuras de la selección. “Nuestros jugadores están tratando de venir porque ya tienen que incorporarse a sus equipos”, indicó.

Rodríguez confirmó que desde su despacho se adelantan gestiones para obtener permisos especiales de la MLB para que los jugadores puedan viajar al país “aunque sea un día”.

#EnVIVO “Doy la instrucción que esta copa que generosamente nos enviaron nuestros jugares recorra todos los estados del país” @delcyrodriguezv.



Rodríguez también mostró una camiseta firmada por la selección nacional que le fue obsequiada.



Así concluye acto en Miraflores sin la… pic.twitter.com/GQbthk2loi — VVperiodistas (@VVperiodistas_) March 18, 2026

En una transmisión en vivo en sus redes sociales, la estrella Ronald Acuña Jr. confirmó que la selección viajaría a Venezuela. “Me reincorporo el lunes con Atlanta; primero vamos a Venezuela”.

Venezuela hizo historia y se suma a la lista de campeones del Clásico Mundial que encabeza Japón (3) y le siguen República Dominicana (1) y Estados Unidos (1).

Estados Unidos, que ha estado en las últimas tres finales del torneo, solo ha ganado en una ocasión el Clásico Mundial de Béisbol desde la creación del torneo en 2006.



Sigue leyendo:

· Leyendas de New York Yankees se rinden ante título histórico de Venezuela en el Clásico Mundial

· Donald Trump sugiere anexar a Venezuela tras la victoria sobre Estados Unidos en el Clásico Mundial

· Maduro, Judge y DeRosa, protagonistas de los memes tras el triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial