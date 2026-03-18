Clásico Mundial de Béisbol 2026 rompe todos los récords de asistencia y ganancias

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 no solo será recordado por el épico primer título de Venezuela, sino por haber destrozado todos los registros financieros y de audiencia desde su creación hace dos décadas.

El loanDepot Park de Miami se convirtió en el epicentro de una pasión que elevó la asistencia global a un total de 1,619,839 espectadores. Esta cifra supera con creces la marca de 1.3 millones establecida en la edición de 2023.

Este crecimiento masivo se vio reflejado en sedes estratégicas alrededor del mundo. Tokio volvió a dar una lección de convocatoria al recibir a 365,272 asistentes, superando su propio registro anterior. Por su parte, la ciudad de Houston se consolidó como la nueva plaza fuerte en territorio estadounidense al atraer a 350,365 fanáticos, una cifra que mejora significativamente lo logrado por Miami en el Clásico pasado.

El torneo, organizado por la MLB, la Asociación de Jugadores y la WBSC, contó con 47 encuentros que mantuvieron al mundo en vilo durante todo el mes de marzo.

Impacto fuera de Estados Unidos

En el aspecto económico, la edición de este año marcó un antes y un después gracias a la incursión de las plataformas de streaming. Según informes, un contrato de exclusividad por $100 millones de dólares con Netflix para el mercado japonés inyectó un capital vital que permitió aumentar los premios para las selecciones.

El impacto mediático también rompió barreras geográficas inesperadas. La cadena FOX reportó que la semifinal entre Estados Unidos y República Dominicana atrajo a 7.4 millones de televidentes, convirtiéndose en el evento más visto del fin de semana y en el juego del Clásico con mayor audiencia en la historia de la unión americana. Sin embargo, la mayor sorpresa llegó desde Europa, específicamente desde Italia. Millones de personas sintonizaron la madrugada del martes para seguir el duelo de su selección ante Venezuela, un hito de audiencia para un país tradicionalmente futbolero que ahora voltea la mirada hacia el diamante.

El premio del campeón

Venezuela, al coronarse campeona, se adjudicó una bolsa total de $6.75 millones de dólares, acumulando bonos por su participación inicial, el liderato de grupo y cada una de las victorias en las rondas de eliminación directa. Por su parte, el subcampeón Estados Unidos cerró su participación con una ganancia de $5 millones de dólares.

Ricardo Fraccari, presidente de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol, destacó que estos resultados confirman que el béisbol ha dejado de ser un deporte puramente americano para convertirse en un producto globalizado. Con la vara tan alta, el mundo del béisbol ya comienza a especular sobre la próxima edición de 2029.

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