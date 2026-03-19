Comité del Senado aprueba nominación de Markwayne Mullin pada dirigir el DHS

La Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de Estados Unidos aprobó este jueves el nombramiento de Markwayne Mullin como próximo secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tras una votación ajustada 8-7.

La nominación fue ratificada con el apoyo mayoritario de la bancada republicana, a excepción del presidente del comité, Rand Paul. Desde el sector demócrata, el senador John Fetterman de Pensilvania otorgó el único voto a favor desde su partido, mientras que otros seis integrantes se opusieron a la designación.

El avance legislativo ocurre un día después de una audiencia de confirmación marcada por interrogantes sobre la postura de Mullin respecto a las políticas migratorias de la administración de Donald Trump y su historial de conducta en escenarios públicos.

Objeciones y Críticas de la Oposición

El principal demócrata del comité, Gary Peters, manifestó su desacuerdo antes de proceder al voto, al señalas que Mullin no está a la altura de dirigir el DHS.

“El Departamento de Seguridad Nacional necesita un líder que pueda restaurar la confianza que ha perdido con el pueblo estadounidense y con este comité. En su audiencia de confirmación de ayer, vimos que, lamentablemente, el senador Mullin no está a la altura del desafío”, apuntó Peters.

Peters fundamentó su postura acusando a Mullin de no ser “franco y transparente” durante el proceso. Además, expresó preocupación por “la disposición del senador Mullin a tolerar la violencia política y el mensaje que eso transmite al Departamento de Seguridad Nacional”.

Las críticas aluden a incidentes previos del nominado, incluyendo un enfrentamiento físico con un testigo en 2023 y conclusiones de un informe del comité de ética del Senado.

¿Qué sigue para Mullin en su camino para dirigir el DHS?

Durante su comparecencia, Mullin adoptó un perfil diplomático, distanciándose de comentarios críticos anteriores sobre incidentes migratorios en Minneapolis. Asimismo, indicó su intención de reducir el perfil público de las operaciones del DHS en comparación con la gestión de la secretaria saliente, Kristi Noem.

Se prevé que el pleno del Senado, donde los republicanos mantienen la mayoría necesaria, realice la votación definitiva para su confirmación en los próximos días.

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