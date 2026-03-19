FBI investiga al exdirector antiterrorismo de Trump, Joe Kent, por presuntas filtraciones

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) formalizó el inicio de una investigación a Joe Kent, quien hasta hace par de días se desempeñaba como titular del Centro Nacional Antiterrorista hasta presentar su renuncia por inconformidades de la administración por la guerra contra Irán. El procedimiento legal tiene como objetivo principal determinar su posible participación en la difusión no autorizada de material gubernamental secreto.

De acuerdo con ABC News, basado en declaraciones de fuentes conocedoras del caso, las autoridades ya monitoreaban las actividades del exdirector desde fechas previas a su reciente salida. Esta investigación corre en paralelo a las conocidas diferencias de criterio que el exfuncionario mantenía con el presidente Donald Trump en relación con las operaciones armadas en territorio iraní.

Motivos de la renuncia de Kent

Al presentar su carta de retiro, Kent expuso su oposición al manejo de la estrategia militar. En el documento entregado a sus superiores, el exdirector aseguró que Irán “no representaba una amenaza inminente” para la seguridad de Estados Unidos, y en la misma carta indicó que diversas presiones externas fueron el factor decisivo para ordenar los ataques en la región.

Inmediatamente después de su salida, representantes de la Administración emitieron pronunciamientos públicos donde catalogaron a Kent de desleal y cuestionaron su credibilidad.

Posturas de Kent sobre la administración Trump

Adicionalmente, el avance de esta investigación ha reactivado una discusión pública respecto al proceder del Departamento de Justicia. Diversos sectores cuestionan actualmente la aplicación de pesquisas policiales contra figuras que mantienen posturas opuestas a las directrices de la presidencia, señaló EFE.

Pese al clima de tensión y las investigaciones en curso, Kent participó en recientes intervenciones públicas donde validó políticas aplicadas por la Administración Trump en años pasados. Sin embargo, mantuvo firme su rechazo al actual despliegue militar frente a Irán, evidenciando una fractura técnica en las decisiones operativas del oficialismo.

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