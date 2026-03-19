Gerrit Cole debuta con Yankees en Spring Training tras cirugía Tommy John

Gerrit Cole hizo su primera aparición con los Yankees en el Spring Training tras su cirugía de Tommy John en 2025.

El abridor estrella de los Yankees lanzó un inning sin permitir una carrera con 10 pitcheos. Esta fue la primera vez que enfrentó a bateadores de un equipo rival desde hace 377 días.

A pesar de lanzar un inning sin carreras, Cole no estuvo feliz con su comando de lanzamientos que incluyeron rectas superiores a 97.1 millas por hora.

“Hoy no fue un buen día. Objetivamente hablando”, dijo en la transmisión de YES Network. “Últimamente había estado muy bien, pero probablemente hoy fue el peor día. Así que, en general, cumplió su función, pero diría que la intensidad era muy alta. La velocidad aumentó gradualmente”.

Gerrit Cole puts up a scoreless inning in his first game action since having Tommy John surgery 💪 pic.twitter.com/V1NOzWKrzU — MLB (@MLB) March 18, 2026

Cole recibió dos hits, uno con toque de bola y otro sencillo con dos outs, pero pudo dominar el capítulo sin más problemas.

Aaron Boone con buenas sensaciones de Gerrit Cole

Aaron Boone, manager de los Yankees, se sintió contento que Gerrit Cole haya enfrentado la competencia y siga su preparación.

“Obviamente, el lanzamiento rápido y el sinker le dieron buena vida”, dijo el mánager de los Yankees, Aaron Boone, durante la transmisión. “En general, es bueno para él salir al campo y experimentar ese nuevo nivel de competencia”.

La última apertura oficial de Cole fue en el Juego 5 de la Serie Mundial de 2024 ante Los Angeles Dodgers, aunque lanzó en dos juegos de Spring Training en marzo del año pasado antes de tener que operarse.

Cole tiene un contrato de 324 millones de dólares por nueve años, hasta 2028. Tiene un récord profesional de 153 victorias y 80 derrotas y una efectividad de 3.18 en 317 aperturas con Pittsburgh (2013-17), Houston (2018-19) y los Yankees (a partir de 2020).

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