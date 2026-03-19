El legendario Howie Rose anuncia su retiro tras 40 años como locutor de los Mets

Howie Rose, la voz que ha narrado los triunfos y penurias de los New York Mets durante casi cuatro décadas, anunció este jueves que la temporada 2026 será la última en su trayectoria profesional. A sus 72 años, el locutor decidió que es momento de “pasar página”, aunque asegura que desvincularse por completo de la organización le resulta “imposible”.

“Habiendo crecido en el Shea Stadium en los años 60 y principios de los 70, mi larga carrera como locutor de los Mets ha sido el epítome de ‘Vivir el Sueño'”, expresó Rose en un emotivo comunicado emitido por la franquicia. Para el veterano comunicador, haber seguido los pasos de leyendas como Lindsey Nelson, Bob Murphy y Ralph Kiner ha sido el mayor honor de su vida.

A través de un vídeo publicado en las redes sociales del equipo, Rose detalló cómo será su “último baile” en 2026. El locutor planea trabajar en todos los partidos que los Mets disputen en casa, así como en los tres enfrentamientos como visitantes contra sus eternos rivales, los New York Yankees. Además, se comprometió a narrar cada encuentro de la postemporada, ya sea en el Citi Field o fuera de él, buscando cerrar su ciclo con un broche de oro competitivo.

Una institució del deporte neoyorquino

La historia de Rose con los Mets comenzó en 1987 como presentador de los programas previos y posteriores a los juegos. Su talento lo llevó a la televisión como locutor principal entre 1996 y 2003, para luego regresar a la cabina de radio en 2004, donde se consolidó como la voz definitiva de la narración en directo desde 2006. Su impacto fue reconocido oficialmente en 2023, cuando fue incluido en el Salón de la Fama de los Mets.

Sin embargo, el legado de Rose trasciende el diamante. Durante su carrera, también prestó su voz a otros íconos del deporte neoyorquino, narrando los encuentros de los New York Rangers (1989-1995) y siendo la voz de los New York Islanders en televisión durante más de dos décadas (1995-2016).

Los propietarios de los Mets, Steve y Alex Cohen, destacaron la autenticidad y energía que Rose ha inyectado en cada transmisión. “Su pasión se ha transmitido por las ondas hasta los corazones de los aficionados, dando vida a los momentos más memorables de la franquicia“, afirmaron.

Sigue leyendo:

·Clásico Mundial de Béisbol 2026 rompe todos los récords de asistencia y ganancias

·Maikel García se llevó el premio MVP del Clásico Mundial de Béisbol 2026

·Venezuela hace historia al coronarse por primera vez campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2026