Fernando Tatis Jr. convierte la controversia en oportunidad y firma con la bebida que patrocina a Shohei Ohtani

Lo que empezó como polémica terminó como una alianza comercial y una jugada maestra de Fernando Tatis Jr. Con tan solo un gesto, el dominicano se ganó ser embajador de la marca de té japonesa Oi Ocha Drink, la misma que patrocina a Shohei Ohtani.

El pasado martes, antes de la final del Clásico Mundial que Venezuela le ganó a Estados Unidos en el IoanDepotPark, Tatis Jr. compartió su primera publicación siendo imagen de la marca japonesa.

“Gracias Ito por contactarnos, y aquí estamos. Es muy bueno. ¡Oishii! Me encanta Japón y el té verde”, escribió Tatis Jr.

El marketing de Fernando Tatis Jr. en el Clásico Mundial

Durante el Clásico Mundial, antes de la rueda de prensa correspondiente al partido que República Dominicana ganó por KO 12-1 a Países Bajos, el jugador de San Diego Padres tomó una botella de Oi Ocha, posó con ella e hizo un gesto de “llámame”.

Días después, ese gesto le valió para conseguir un nuevo contrato de publicidad. El jardinero aprovechó la polémica que iniciaron sus compañeros Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr.

Soto llegó a la rueda de prensa junto a su compañero Vladimir Guerrero Jr. Antes de emitir cualquier declaración, Soto fijó su mirada en una botella de Oi Ocha, marca de té y bebidas energizantes con fuerte presencia en el mercado asiático y socio comercial de la MLB.

A los pocos segundos de haber tomado asiento y casi sincronizados, Guerrero Jr. y Soto agarraron la botella y la ocultaron bajo la mesa para alejarla de los encuadres de las cámaras.

De acuerdo con reportes, el motivo que impulsa a Soto a retirar las botellas de la bebida energética es netamente comercial. A finales de 2024, Juan Soto firmó un contrato multimillonario de exclusividad con Celsius, una marca de bebidas energéticas.

Ahora, como embajador, Soto tiene prohibido por contrato asociar su imagen con bebidas de la competencia en eventos públicos de alta exposición.

Ocha (producida por Ito En) tiene como su principal figura global a Shohei Ohtani. La estrella japonesa de Los Angeles Dodgers es el embajador mundial de este té verde, el cual se convirtió en patrocinador oficial de la MLB precisamente por la influencia y el gusto personal de Ohtani por el producto.



Sigue leyendo:

· Juan Soto genera polémica en el Clásico Mundial al ocultar botellas de Shohei Ohtani en rueda de prensa

· Leyendas de New York Yankees se rinden ante título histórico de Venezuela en el Clásico Mundial

· ¿Quién es Omar López, el arquitecto detrás del histórico título de Venezuela en el Clásico Mundial?