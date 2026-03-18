Hispanos del Congreso plantean retirar el nombre de César Chávez de calles y celebraciones

El Caucus Hispano del Congreso (CHC) anunció este miércoles que trabajará para renombrar calles, oficinas postales y festividades que llevan el nombre de César Chávez, tras las denuncias de agresión sexual formuladas por la histórica líder sindical Dolores Huerta.

En un comunicado emitido tras la publicación de una investigación periodística, el bloque legislativo aseguró que su compromiso busca “honrar a nuestra comunidad y a los trabajadores agrícolas cuya lucha definió este movimiento”, en lugar de mantener homenajes a una figura señalada por presuntos abusos.

“La rendición de cuentas no prescribe”, afirmó el CHC, al calificar las acusaciones como “profundamente inquietantes y de absoluta seriedad”. En esa línea, subrayaron que “no podemos celebrar a un hombre, independientemente de sus logros, si dañó a mujeres y menores de forma tan vil”.

El caucus también expresó su respaldo a las denunciantes. “Creemos inequívocamente a las sobrevivientes y nos solidarizamos con ellas”, indicaron, al tiempo que condenaron los hechos “en los términos más enérgicos posibles”.

Las declaraciones del CHC se producen luego de que Huerta, cofundadora junto a Chávez de lo que se convertiría en el sindicato United Farm Workers (UFW), revelara que fue presionada y posteriormente forzada a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad.

Otras dos mujeres también denunciaron abusos ocurridos cuando eran menores de edad.

Chávez, fallecido en 1993, es considerado una de las figuras más emblemáticas del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y un referente histórico para generaciones de activistas.

Su legado fue institucionalizado en 2014, cuando el entonces presidente Barack Obama proclamó el 31 de marzo —fecha de su nacimiento— como el Día de César Chávez, reconocido además como feriado estatal en California.

Respaldo al movimiento

En su posicionamiento, el CHC reconoció el impacto de las revelaciones y sostuvo que, aunque resulten dolorosas, “una sociedad justa tiene el deber de buscar la rendición de cuentas para los abusadores sin excepción alguna”.

“Un movimiento surge de sus valores, no del mal comportamiento de un individuo”, señalaron, destacando que la fortaleza de estas causas radica en su gente y en su capacidad de exigir responsabilidad a sus líderes.

En medio de la controversia, la Fundación César Chávez señaló recientemente que tuvo conocimiento de “acusaciones muy preocupantes”, mientras que el sindicato UFW advirtió que “mujeres o niñas muy jóvenes podrían haber sido víctimas”.

El caucus reafirmó su respaldo a los trabajadores agrícolas, a quienes calificó como fundamentales para el país. “Siempre apoyaremos a los trabajadores agrícolas que alimentan a esta nación, enriquecen nuestra cultura y elevan nuestros principios”, indicaron, al tiempo que aplaudieron la postura del UFW por respaldar a las posibles víctimas.

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