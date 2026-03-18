Yankees lideran el ranking 2026 como franquicia más valiosa de la MLB

Los New York Yankees se mantienen como la franquicia más valiosa de las Major League Baseball por sexto año consecutivo, en un contexto de crecimiento económico sostenido para Grandes Ligas, de acuerdo a Sportico.

De acuerdo a los últimos reportes, los Yankees alcanzan un valor estimado de $9.4 mil millones de dólares, lo que representa un incremento del 12% respecto al año anterior.

La cifra incluye activos clave como su participación en YES Network y otros negocios relacionados. Sin embargo, la ventaja del equipo neoyorquino se ha reducido frente a los Los Angeles Dodgers, cuya valoración creció un 17% hasta los $9.05 mil millones, acercándose significativamente al liderato.

Major League Baseball is riding a wave of momentum with three years of attendance gains, soaring TV ratings, a crop of young stars and expanded global appeal.



Values reflect that, take a look at the full MLB valuations here: https://t.co/gQREAJQkNa pic.twitter.com/BzE0zD53h4 — Sportico (@Sportico) March 18, 2026

El top cinco de franquicias más valiosas lo completan los Boston Red Sox (6.65 mil millones), Chicago Cubs (6.48 mil millones) y los San Francisco Giants (4.36 mil millones). En conjunto, las 30 organizaciones de MLB alcanzan un valor total cercano a los 95 mil millones de dólares.

MLB incrementa ingresos y consolida su crecimiento global

El crecimiento de valor de las franquicias se apoya en un aumento sostenido de los ingresos. En el último año, los equipos de MLB generaron aproximadamente $13.1 mil millones de dólares, lo que representa un incremento del 3%, a pesar de los desafíos en el mercado de televisión regional.

Uno de los motores principales fue el patrocinio, que creció un 10% hasta alcanzar los 1.8 mil millones de dólares, mientras que los ingresos por boletaje y acuerdos nacionales también registraron aumentos moderados.

Además, la asistencia a los estadios ha mejorado durante tres temporadas consecutivas, acompañada de mejores ratings televisivos y la irrupción de nuevas estrellas jóvenes.

Los equipos de grandes mercados, como Yankees y Red Sox, continúan beneficiándose de lucrativos contratos televisivos, mientras que franquicias más pequeñas han visto caer cerca de un 10% sus ingresos por cable local.

En paralelo, los Dodgers también destacan como una potencia económica, superando los $1.1 mil millones de dólares en ingresos, una cifra que los coloca junto a gigantes deportivos globales como los Dallas Cowboys y el Real Madrid.

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