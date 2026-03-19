Harry Kane es el primer inglés en alcanzar los 50 goles en la Champions League

La maquinaria goleadora de Harry Kane no tiene techo. El capitán de la selección inglesa lideró la clasificación del Bayern de Múnich hacia la siguiente ronda con una exhibición de recursos que terminó por hundir las esperanzas del Atalanta (global 10-2). Con un penal ejecutado con maestría y un potente derechazo a la escuadra tras dejar en el camino a varios defensores, Kane alcanzó los 50 goles en la UEFA Champions League, una cifra que hasta ahora ningún jugador inglés había logrado tocar en la historia del torneo.

Kane necesitó apenas 66 partidos para llegar a esta cifra, repartiendo su cuota goleadora entre los 21 tantos anotados con el Tottenham Hotspur y los 29 que ya suma con la elástica bávara. Además de sus 50 dianas, el “Ciudadano” ha aportado 11 asistencias, consolidándose como uno de los delanteros más completos y efectivos de Europa en la última década.

Con su doblete ante los italianos, Kane se sitúa como el segundo máximo artillero de la presente edición con 10 goles. Actualmente, comparte esa posición con Anthony Gordon, quien se despide de la competición tras la eliminación del Newcastle a manos del Barcelona. Por delante solo queda el francés Kylian Mbappé, quien lidera la tabla con 13 tantos vistiendo la camiseta del Real Madrid.

Mohamed Salah se une al club de los 50

Mohamed Salah, la estrella del Liverpool, también alcanzó la mítica cifra de 50 goles en la Liga de Campeones durante la goleada 4-0 ante el Galatasaray. El egipcio anotó el cuarto tanto de la noche en Anfield, sellando una remontada necesaria para el equipo de Arne Slot.

A diferencia de Kane, Salah alcanzó la cifra en 97 partidos oficiales. Su trayectoria goleadora en la Champions se reparte entre un gol con la Roma, dos con el Basilea y 47 con el Liverpool, club donde se ha convertido en una leyenda absoluta.

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