Futbolista del Galatasaray Noa Lang casi pierde un dedo tras cortarse con una valla en la Champions League (Video)

La victoria del Liverpool por 4-0 sobre el Galatasaray, que selló su pase a los cuartos de final, quedó empañada por un incidente insólito y escalofriante en el minuto 75. Noa Lang, atacante del conjunto de Estambul, disputaba un balón con Curtis Jones cuando perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. En su intento por sostenerse, su dedo pulgar derecho quedó atrapado entre dos paneles de las vallas publicitarias que bordean el campo. Los gritos de dolor del futbolista de 26 años alertaron de inmediato a sus compañeros y al cuerpo médico, quienes se encontraron con un sangrado abundante y al jugador en estado de shock.

Ante la gravedad de la herida, Lang tuvo que recibir oxígeno en el propio terreno de juego antes de ser retirado en camilla y trasladado de urgencia a un hospital de Liverpool. El club turco confirmó mediante un comunicado en sus redes sociales que el jugador fue intervenido quirúrgicamente este jueves con éxito.

El propio delantero llevó tranquilidad a sus seguidores a través de Instagram, compartiendo una foto tras la operación con el mensaje: “Pasan cosas de mierda”, confirmando que la cirugía salió bien pese al traumático momento vivido en la mítica cancha inglesa.

Demanda a UEFA

La directiva del club turco, encabezada por su secretario general Eray Yazgan, anunció que presentaron una queja formal ante los delegados de la UEFA y que iniciarán una demanda de indemnización contra el organismo. El club cuestiona la seguridad y el mantenimiento de los carteles publicitarios en estadios de esta categoría, argumentando que el diseño de los paneles representó un peligro físico real para la integridad de su futbolista.

En el plano deportivo, el Liverpool de Arne Slot completó una remontada autoritaria. Tras caer 1-0 en la ida en Turquía, los “Reds” aplastaron al Galatasaray con goles de Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch y la estrella egipcia Mohamed Salah.

Con este resultado, el conjunto inglés avanza a los cuartos de final, donde protagonizará una de las series más atractivas del torneo al enfrentarse al Paris Saint-Germain, en lo que será una reedición del duelo que ambos equipos mantuvieron en la misma instancia la temporada pasada.

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