Irán ejecuta al campeón de lucha de 19 años Saleh Mohammadi.

En medio de la guerra de Estados e Israel contra Irán, el régimen ayatolá ejecutó este jueves al campeón de lucha libre Saleh Mohammadi. El peleador de 19 años fue asesinado junto a otros dos jóvenes identificados como Mehdi Ghasemi y Saeed Davoudi.

The Iranian regime executed 19-year-old Saleh Mohammadi this morning for participating in the January protests.



Awful, just awful. pic.twitter.com/ZU36bXvHtk — Ian Miles Cheong (@ianmiles) March 19, 2026

La ejecución de Mohammadi siguió adelante a pesar de las peticiones del Departamento de Estado. El asesinato fue confirmado por la agencia estatal iraní Mizan, medio directamente vinculado al Poder Judicial de la República Islámica.

Saleh, que se desempeñaba como luchador grecorromano y era considerado una de las promesas del país, fue arrestado el pasado 18 de diciembre de 2025 durante protestas en Nabut Square, Qom.

El régimen ayatolá lo acusó de participar en disturbios y estar vinculado con la muerte de dos policías con arma blanca. Asimismo, le señalaron tener relación con “operaciones” a favor de Israel y Estados Unidos.

En términos religiosos, fue condenado por “moharebeh” (enemistad contra Dios), un cargo capital en Irán.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos aseguran que, a pesar de que Mohammadi negó los cargos, sus confesiones fueron obtenidas bajo torturas.

Al joven luchador se le negó el derecho a la defensa privada y fue obligado a disponer únicamente de un defensor público. Las ONG también denunciaron que la parte acusadora usó testigos sin identidad revelada, lo que impidió contrainterrogatorios.

Saleh tenía una coartada: estaba en casa de su tío al momento en que los oficiales fueron atacados. Además, las cámaras de seguridad no mostraban su rostro. La acusación se basó en una supuesta coincidencia con “su cuchillo”, según la versión oficial.

Saleh Mohammadi era miembro de la selección juvenil de Irán. Fue campeón juvenil, obteniendo varios títulos en campeonatos nacionales de lucha.



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