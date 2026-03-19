Juez migratorio niega solicitud de asilo para el niño ecuatoriano Liam Ramos y su familia

Un juez de inmigración rechazó formalmente la petición de asilo de la familia de Liam Conejo Ramos, niño de origen ecuatoriano de 5 años que fue detenido junto a su padre en enero, cuyo caso ha generado atención nacional.

La abogada de la familia, Danielle Molliver, confirmó a ABC News que el tribunal concedió una moción del gobierno para archivar el caso. Según la defensa, esta resolución se tomó antes de que la familia tuviera la oportunidad de presentar pruebas que respaldaran su solicitud. La jurista informó que ya se ha interpuesto un recurso ante la Junta de Apelaciones de Inmigración.

“Entendemos que esta decisión será apelada y mantenemos la esperanza de un resultado positivo”, declaró un portavoz del Distrito Escolar Público de Columbia Heights.

La decisión judicial se produce semanas después de que el menor y su padre, Adrián Conejo Arias, fueran liberados de un centro de detención en Texas por orden de un tribunal.

Antecedentes de la detención de Ramos

El pasado 20 de enero, agentes de inmigración interceptaron a Conejo Arias y a su hijo Liam en Minneapolis, poco después de que ambos llegaran a su hogar procedentes de la guardería. El operativo se realizó en el marco de la denominada “Operación Metro Surge”. Tras el arresto, fueron trasladados a una instalación federal en Dilley, Texas, donde permanecieron retenidos más de una semana.

Pese a que la familia contaba con una solicitud de asilo pendiente y no existía una orden previa de deportación, su detención se prolongó hasta el 1 de febrero. El portavoz escolar señaló que este incidente “puso de manifiesto el daño causado por la Operación Metro Surge, durante la cual muchos niños y familias han sido detenidos”.

¿Qué ha dicho la familia?

La familia del menor sostiene que su llegada a Estados Unidos fue motivada por la inseguridad en su país de origen, Ecuador, que actualmente atravésa por una fuerte crisis de seguridad.

“Pedí asilo para estar aquí con mi familia, con mis hijos”. Asimismo, enfatizó el motivo de su permanencia: “Estoy aquí porque tengo miedo de regresar a mi país”.

El proceso continuará bajo revisión de las autoridades de apelación para determinar el estatus legal definitivo de los solicitantes en territorio estadounidense.

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