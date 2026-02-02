Karol G y Feid coinciden en el Grammy luego de su ruptura

La cantante colombiana Karol G y su ex Feid se vieron en la ceremonia del Grammy 2026, que se celebró este 1 de febrero en el Crypto Arena de Los Ángeles, California.

En la alfombra roja del evento se vio a los reguetoneros muy cerca, pero sin cruzar palabra, algo que fue muy comentado en redes sociales, pues da a entender que la relación entre ellos quedó algo fracturada, pese a que habían afirmado que pusieron fin a su amorío en buenos términos.

Este video causó muchas reacciones entre los fanáticos, quienes han lamentado la separación de la Bichota y el intérprete de ‘Luna’.

Algunos mensajes que se han leído: “El traje de ella espectacular”, “Mucha mujer para Feid, gracias a Dios lo dejó”, “Me da pena que no estén juntos”, “Ella se cansó”, “Yo ignorando a mi ex”.

La ruptura de Karol G y Ferxxo

El 19 de enero, el medio estadounidense TMZ confirmó que la pareja se había separado de manera amistosa.

Días después, en el programa El Gordo y la Flaca la periodista Tanya Charry aseguró que influyó el tema de las agendas tan intensas de los artistas.

“Ella ha estado mucho tiempo en Estados Unidos preparando su presentación para Coachella, él quiere a una mujer que esté a su lado, pero tampoco quiere detener la carrera de Karol”, dijo en el programa de Univision.

Además, aseguró que Ferxxo intentaba reconstruir su vida sentimental y que por eso anunciaban la ruptura para que no comenzaran rumores de infidelidad.

Tanya Charry explicó también que la pareja no se cierra a regresar si se dan las circunstancias más adelante. “El acuerdo fue claro: terminamos y seguimos nuestras vidas y si en el camino nos encontramos, podemos volver”, señaló.

