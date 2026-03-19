Kevin James pagó $17.15 millones de dólares por una casa en Florida

El actor Kevin James habría comprado una nueva mansión en Boca Ratón, Florida, por $17.15 millones de dólares. Se dice que la propiedad ha sido construida recientemente.

Esta información ha sido revelada por una fuente consultada por “Mansion Global” que ha estado relacionada con la transacción.

El mismo medio pudo hablar con la agente de bienes raíces que se encargó de la venta, y ella asegura que esta propiedad “ofrece el paquete completo que buscan los compradores de lujo, combinando a la perfección características de vanguardia para hogares inteligentes con elementos propios de un complejo turístico, incluyendo un espacio dedicado al bienestar, amplias terrazas y áreas de entretenimiento interiores y exteriores bellamente diseñadas”.

James ahora tiene en su cartera de bienes raíces una casa que se terminó de construir en 2025 y que se encuentra dentro del Royal Palm Yacht and Country Club de Boca Ratón.

Ya el listado no está disponible en la página web de la agencia de bienes raíces, pero según “Mansion Global”, la casa principal tiene una extensión de 8,600 pies cuadrados distribuidos en varios dormitorios, baños, cocina, comedor, vestíbulo, sala de estar, sala principal, bodega climatizada y muchas otras comodidades.

Adicional a la casa principal hay áreas verdes, terraza, piscina, y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

Su reciente construcción hace que el lugar esté listo para ser habitado, y con detalles muy modernos. Se desconoce por el momento cuáles son los planes que tiene el actor con esta propiedad.

La compra de esta propiedad la hace un año después de que fuera demandado por estar relacionado con National Realty Investment Advisors, una empresa especializada en desarrollo inmobiliario, y con una casa en Florida que ya no le pertenece.

En su momento, “The Wall Street Journal” explicó: “Un fideicomisario encargado de recuperar los activos de National demanda a James para recuperar parte del dinero reservado para reparaciones en la mansión al cierre de la venta”.

Antes de recibir esta demanda, James también había sido acusado en 2020 de haber hecho comentarios despectivos y agredir físicamente a su exempleada doméstica.

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