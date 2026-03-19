Licencia de conducir en Illinois: 3 “trampas” en el examen que implican multa y prisión

Obtener la licencia de conducir en Illinois se ha vuelto un proceso más estricto por la nueva ley que entró en vigor el 1 de enero de 2026. La normativa actualiza el contenido de las pruebas y también endurece las sanciones contra quienes intenten hacer “trampa” durante el examen.

La legislación, conocida como HB 2983, establece que cualquier intento de fraude en el trámite puede ser considerado un delito menor de Clase A. Esto implica sanciones que van desde multas de al menos $500 dólares hasta servicio comunitario, e incluso cárcel en determinados casos.

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Las 3 “trampas” que pueden meterte en problemas legales

El estado ha definido con claridad cuáles son las prácticas que se consideran fraude al momento de presentar el examen para obtener la licencia. Estas son las principales:

Presentarse a rendir el examen por otra persona : intentar suplantar la identidad de un solicitante es una de las faltas más graves. Esta acción no solo invalida el proceso, sino que también puede derivar en cargos penales.

: intentar suplantar la identidad de un solicitante es una de las faltas más graves. Esta acción no solo invalida el proceso, sino que también puede derivar en cargos penales. Enviar a alguien en tu lugar para hacer la prueba : permitir que otra persona tome el examen por ti también constituye fraude. Tanto quien suplanta como quien lo permite pueden enfrentar sanciones legales.

: permitir que otra persona tome el examen por ti también constituye fraude. Tanto quien suplanta como quien lo permite pueden enfrentar sanciones legales. Usar dispositivos electrónicos para recibir ayuda: el uso de celulares, audífonos ocultos o micrófonos para recibir respuestas durante la prueba está prohibido. Este tipo de conducta es considerado una violación directa de la ley.

Multas, servicio comunitario y hasta prisión

Las consecuencias por incurrir en estas prácticas no son menores. Para quienes cometen fraude por primera vez, la ley contempla:

Multas desde $500

Hasta 50 horas de servicio comunitario

Posible pena de cárcel de hasta 7 días, según lo determine un juez

Sin embargo, el panorama se complica para quienes reinciden. En esos casos, el delito pasa a ser un delito grave de Clase 4, lo que puede implicar entre 1 y 3 años de prisión, además de multas que pueden alcanzar los $25,000.

De acuerdo con firmas legales como Wolfe & Stec, este tipo de delitos puede afectar seriamente el historial judicial de una persona, complicando futuros trámites legales o laborales.

Las autoridades señalan que intentar “acortar el camino” puede salir caro. Más allá de la multa, las consecuencias legales pueden acompañar a una persona durante años. Por eso, la recomendación es prepararse adecuadamente y cumplir con el proceso de forma legal.

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