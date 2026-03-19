Pareja de Atlanta roba 315 boletos de lotería y miles de dólares

Una pareja de Atlanta enfrenta graves cargos criminales tras ser acusada de protagonizar un audaz robo en una tienda de conveniencia en el suroeste de la ciudad, donde sustrajeron cientos de boletos de lotería, miles de dólares en efectivo y mercancía, según informaron las autoridades.

De acuerdo a Fox 5, el incidente ocurrió durante la madrugada del 5 de enero en un establecimiento ubicado en la cuadra 2000 de Alison Court SW. De acuerdo con el reporte policial, los sospechosos ingresaron ilegalmente al local alrededor de las 4 a.m., aprovechando la oscuridad y la ausencia de clientes para ejecutar el robo sin ser detectados en el momento.

Las cámaras de seguridad del negocio captaron cada movimiento. En las imágenes, difundidas posteriormente por la policía, se observa a 2 personas con el rostro cubierto, utilizando capuchas y mascarillas, desplazándose agachadas dentro del local para evitar ser identificadas.

Los sospechosos fueron identificados como Martell Johnson, de 28 años, y Gabrielle Murray, de 31. Según las autoridades, ambos lograron sustraer un total de 315 boletos de lotería, aproximadamente $5,000 dólares en efectivo y varios paquetes de cigarrillos antes de abandonar el lugar.

Durante semanas, el caso permaneció bajo investigación mientras la policía analizaba las grabaciones y recopilaba evidencia para identificar a los responsables. El robo llamó la atención no solo por la cantidad de boletos sustraídos, sino también por el potencial valor económico que estos podrían representar si resultaban ganadores.

Arresto, evidencia y dudas sobre los boletos

Más de 2 meses después del incidente, el 10 de marzo, las autoridades lograron ubicar a la pareja. Según el informe oficial, los agentes realizaron una detención a punta de pistola tras interceptar el vehículo en el que se desplazaban en un estacionamiento sobre Campbellton Road SW.

Tras el arresto, la policía procedió a registrar el automóvil, donde encontró los 315 boletos de lotería reportados como robados. Este hallazgo fue clave para vincular directamente a los sospechosos con el crimen ocurrido en enero.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si alguno de los boletos sustraídos resultó ganador, lo que deja abierta una interrogante importante sobre el posible alcance económico del robo. En muchos casos, los boletos de lotería robados pierden validez si se reportan como sustraídos, lo que podría impedir el cobro de premios incluso si resultaran premiados.

Johnson y Murray enfrentan cargos por robo en segundo grado y hurto, delitos que podrían acarrear consecuencias legales significativas en el estado de Georgia. Dependiendo de la gravedad del caso y de sus antecedentes, ambos podrían enfrentar penas de prisión.

Este caso también pone en evidencia los riesgos que enfrentan las pequeñas tiendas de conveniencia, especialmente durante horarios nocturnos, cuando suelen ser más vulnerables a delitos. Las autoridades han reiterado la importancia de contar con sistemas de seguridad funcionales, como cámaras de vigilancia y alarmas, que puedan servir tanto para disuadir a los delincuentes como para facilitar su identificación en caso de un incidente.

Asimismo, expertos en seguridad señalan que el robo de boletos de lotería no es un delito aislado. En distintas ciudades de Estados Unidos se han reportado casos similares, en los que los delincuentes buscan aprovechar la posibilidad de obtener ganancias rápidas. Sin embargo, los sistemas de seguimiento y validación de boletos han evolucionado en los últimos años, lo que dificulta cada vez más la utilización de boletos robados.

El caso sigue en desarrollo mientras ambos acusados esperan su proceso judicial. Entretanto, la policía ha reiterado su llamado a la ciudadanía para reportar cualquier actividad sospechosa y colaborar con las investigaciones que buscan mantener la seguridad en los vecindarios.

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