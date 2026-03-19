Pedro Almodóvar desnuda su lado incómodo en “Amarga Navidad”

Hay directores que esconden sus dudas detrás de la cámara y otros que las convierten en materia narrativa. Pedro Almodóvar eligió la segunda vía en “Amarga Navidad”, su nueva película, donde la ficción y la autorreflexión se combinan con la precisión de alguien que ha decidido observarse sin filtros. El proyecto llega a cines este viernes y lo hace con la idea de examinar zonas que rara vez muestra al público.

El punto de partida se encarna en Raúl, un director interpretado por el actor argentino Leonardo Sbaraglia. Almodóvar lo describe como “ese pequeño Dios que lo pide todo” y reconoce que al personaje “se le pueden cuestionar muchas cosas, porque algunas de ellas pueden no ser legítimas”. Aunque aclara que “yo no soy literalmente Raúl”, admite que conoce “muy bien” a alguien que pronuncia “muchas de las frases que yo digo”, lo que convierte al personaje en un espejo que escuece más de lo que tranquiliza.

Autoficción como impulso creativo

La película entrelaza realidad y ficción a través de dos historias que funcionan como un juego constante de reflejos. En una de ellas aparece Elsa, interpretada por Bárbara Lennie, quien actúa como un alter ego que surge en medio de la sequía creativa del protagonista. Según Almodóvar explicó a EFE, esa dualidad sostiene el ánimo de un relato donde él mismo se permite ser crítico hasta convertir a Raúl en una figura incómoda.

El director también reconoce que “el escritor es un ser egoísta con respecto a las ideas que tiene”, y que esa insistencia puede imponerse sobre los demás. “Creo que los escritores somos peligrosos”, señala, aunque en esta ocasión prefirió compartir el guion con su entorno para evitar cualquier “efecto secundario adverso”, sobre todo porque la inspiración nace “del dolor de los demás”.

Sobre la decisión de asumir esa exposición ahora, responde con una frase que lo delata por completo: “Parece un poco paranormal, pero son las historias las que te eligen a ti”. Confiesa que habría sido más cómodo no enfrentarse a Raúl, pero la adaptación de un relato de su libro “El último sueño” lo empujó en esa dirección.

El propio Sbaraglia cree que Almodóvar está “muy interesado en revisar sus afectos” y en cuestionarse “cómo puedo hacer para perder un poco el control”, según declaró durante la promoción.

Una mirada hacia el cuidado

En la película también participa Aitana Sánchez-Gijón, quien construye a una asistente capaz de mostrar una dureza que desarrolló inspirándose en Marisa Paredes. Asegura que no quiso entrar en la vida privada del director, aunque entiende que la historia contiene ecos de personas que han acompañado su carrera.

El filme integra a otros intérpretes como Patrick Criado, Victoria Luengo y Milena Smit, y abraza la idea del cuidado como uno de sus grandes motores emocionales. Para Almodóvar, llega un momento en que lo más valioso que se puede ofrecer es “acompañar sin pedir nada a cambio, sin ni siquiera hablar, estar simplemente”. Admite que ese gesto tiene algo de generoso, aunque también de egoísta, porque ayudar puede resultar “muy balsámico”.

Con “Amarga Navidad”, el director vuelve a un territorio donde se siente en casa y al mismo tiempo vulnerable. Explora heridas viejas y nuevas, revisa su relación con el poder creativo y se permite mostrarse más humano que nunca, incluso cuando el espejo devuelve un reflejo difícil de aceptar.

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