Thibaut Courtois se lesiona y se perderá partidos contra Bayern y México

El belga Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, estará un mes y medio de baja tras sufrir una “lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho” durante el partido del pasado martes contra el Manchester City.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho”, señaló el club en su página web.

Courtois sintió la molestia muscular en el calentamiento del partido de vuelta de los octavos de final de Champions League, pero decidió jugar el partido y acabar siendo clave impulsando el triunfo del Real Madrid con cuatro paradas en la primera parte.

Parte médico de Courtois. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 19, 2026

¿Qué partidos se pierde Courtois por la lesión con Real Madrid y Bélgica?

El guardameta belga se perderá los partidos de Liga ante Atlético de Madrid, Mallorca, Girona, Alavés y Betis; además de la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich.

Courtois se esperaba que fuera uno de los convocados por Bélgica para los últimos partidos de preparación al Mundial 2026 que serían ante la selección de México y Estados Unidos.

Andriy Lunin asumirá la portería en momento determinante del Real Madrid

El ucraniano Andriy Lunin será el portero del Real Madrid en un momento importante con los cuartos de Champions League ante el Bayern Múnich y la pelea por el liderato de LaLiga con el Barcelona.

El guardameta ucraniano tomará el puesto este fin de semana contra el Atlético de Madrid en un derbi que los pueda acercar al liderato.

En la actual campaña el portero ucraniano tan solo ha participado en cuatro partidos, ante Olympiacos y Manchester City en la Liga de Campeones más Talavera de la Reina y Albacete en la Copa del Rey.

Lunin, como portero titular, tiene tres empates y una derrota ante el Atlético de Madrid, por lo que tendrá la oportunidad de sumar la primera victoria.

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