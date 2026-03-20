ABC cancela debut de Taylor Frankie Paul en “The Bachelorette”

El debut de Taylor Frankie Paul en “The Bachelorette” ha sido cancelado por ABC luego de que fuera difundido un video en el que se ve a la influencer maltratando a su pareja. Paul iba a ser la protagonista de la temporada 22 del exitoso programa de citas.

El estreno de “The Bachelorette” con Paul al frente estaba programado para el domingo 22 de marzo. En un comunicado, difundido por Disney Entertainment Television, dice: “A la luz del vídeo que acaba de salir a la luz hoy, hemos decidido no seguir adelante con la nueva temporada de ‘The Bachelorette’ por el momento, y nuestra prioridad es apoyar a la familia”.

Antes de que se confirmara la suspensión de la temporada 22, “Variety” también había informado que Hulu canceló el rodaje de la quinta temporada de “The Secret Lives of Mormon Wives”, el reality show que hizo famosa a Paul.

¿Qué llevó a la cancelación de “The Bachelorette”?

La temporada 22 de “The Bachelorette” fue cancelada días después de que “TMZ” hiciera público un video en el que se muestra a Paul en un altercado doméstico ocurrido en febrero de 2023. Este suceso ya había sido polémico en su momento, e incluso Paul fue arrestada.

En el video se ve cómo Paul golpea, patea y lanza objetos, como sillas, a Dakota Mortensen, quien era su pareja en ese momento. Toda la escena fue presenciada por su hija, quien en ese momento tenía cinco años, e incluso se escucha gritarle “mami”.

Ahora, el Departamento de Policía de Draper City en Utah está haciendo averiguaciones del caso.

Antes de que se difundiera el video, Paul estuvo haciendo promoción del estreno de “The Bachelorette” e incluso asistió a la ceremonia de premiación número 98 de los Oscar.

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