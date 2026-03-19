Disney reveló la fecha de estreno de “Lilo & Stitch 2” y “Los Increíbles 3”

Esta semana, Disney ha hecho oficial las fechas de estreno de “Lilo & Stitch 2” y “Los Increíbles 3”. Ambos estrenos han sido programados para el verano del 2028. El anuncio fue hecho por el nuevo director ejecutivo de Disney, Josh D’Amaro.

El 26 de mayo del 2028 será el estreno de “Lilo & Stitch 2”, la cual es la secuela del live-action estrenado en 2025. Esta apuesta de Disney no sorprende, pues este live-action fue una de las películas que logró superar los mil millones de dólares a nivel mundial en su año de estreno.

Por el momento, se desconoce cuál será la trama de esta secuela y quién la dirigirá. Lo que sí ha confirmado “Variety” es que el guion será escrito por Chris Sanders, quien coescribió y dirigió la película animada de 2002.

La dirección del live-action de 2025 estuvo a cargo de Dean Fleischer Camp, pero no se ha confirmado que vuelva a estar en el puesto.

¿Habrá cambios en la tercera parte de “Los Increíbles”?

Pese al éxito que está teniendo “Hoppers” este año, siendo una nueva historia de Disney Pixar, el estudio quiere seguir apostando a viejos personajes y relatos que llegaron a ser un éxito con secuelas.

“Los Increíbles 3” llegará 24 años después de la primera película y 10 años después del estreno de la secuela.

Por ahora se sabe que la dirección estará a cargo de Peter Sohn, conocido por haber dirigido “Elemental” (2023). La elección de Sohn como director ha alertado a algunos fanáticos, pues no estará encargado Brad Bird, quien dirigió las dos primeras películas. Igualmente, Bird estará involucrado en el proyecto como guionista y productor.

Por ahora no se ha dicho cuál es la trama y si figuras como Craig T. Nelson, Holly Hunter y Samuel L. Jackson seguirán a cargo de las voces de algunos de los personajes principales.

Hay que recordar que “Los Increíbles”, estrenada en 2004, se convirtió en un éxito y alcanzó los $630 millones de dólares en la taquilla mundial. “Los Increíbles 2”, que llegó a los cines en 2018, superó mucho esta cifra, superando los mil millones de dólares en taquilla mundial.

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