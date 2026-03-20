Argentina no enfrentará a selecciones mundialistas previo al Mundial 2026

La selección argentina se enfrentará con la de Mauritania el 27 de marzo como local en el estadio del Boca Juniors, en un nuevo amistoso tras caerse la Finalissima con España.

La Albiceleste había anunciado esta misma semana la organización de un amistoso el 31 de marzo en Buenos Aires ante Guatemala, luego de no poder disputar la Finalissima tras el conflicto en Oriente Medio, que estaba disputada para el 27 de marzo en el estadio Lusail de Doha, Catar.

“El conjunto conducido por Lionel Scaloni comienza a despedirse de su gente antes de partir a defender el título en la Copa del Mundo. El próximo viernes 27 de marzo en La Bombonera, la Selección Argentina se medirá ante Mauritania desde las 20.15 en un nuevo amistoso dentro de esta Fecha FIFA”, expresó la AFA en su comunicado.

Desde este sábado se conocerá el valor de los tickets para acceder al choque con el conjunto africano, con el que a nivel de selecciones absolutas no hay antecedentes de partidos.

#FechaFIFA La Selección Argentina jugará un amistoso ante Mauritania el próximo viernes 27 de marzo, desde las 20.15, en La Bombonera.



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Argentina se prepara al Mundial 2026 sin enfrentarse a selecciones mundialistas

Argentina enfrentará así a dos selecciones no clasificadas al próximo Mundial con una diferencia de cuatro días en la Bombonera, donde recibirá el cariño del público con el condimento de la probable despedida en partidos oficiales de Lionel Messi con la camiseta celeste y blanca en el país.

El entrenador Lionel Scaloni citó a la mayoría de sus principales figuras y convocó por primera vez a los defensores Tomás Palacios, de Estudiantes de La Plata, y Gabriel Rojas, de Racing Club, en busca de alternativas pensando en la cita mundialista.

Franco Mastantuono no estaba convocado en un principio, pero luego la selección anunció que se incorporará a la concentración para esta doble fecha de partidos amistosos.

Después de esta doble fecha ante Mauritania y Guatemala, Argentina tiene previsto disputar dos amistosos más, posiblemente en Estados Unidos en los primeros días de junio.

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