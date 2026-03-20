Bélgica anuncia convocatoria para amistosos contra México y Estados Unidos

El seleccionador de Bélgica, Rudi García, anunció la convocatoria de partidos amistosos contra Estados Unidos y México como preparación para el Mundial 2026.

Entre los convocados de Bélgica está Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku, Axel Witsel, Jérèmy Doku entre otros, que entraron en la convocatoria transatlántica que llevará a los Diablos Rojos a medirse contra Estados Unidos el 28 de marzo en Atlanta (EE.UU) y contra México el 1 de abril en Chicago.

Sin sorpresa, no aparece en la lista el portero del Real Madrid y titular de Bélgica, Thibaut Courtois, lesionado. Pero sí figura el capitán de los Diablos Rojos, Yuri Tielemans, tocado en la rodilla.

28 Devils ready for some march Madness. 🔥 pic.twitter.com/51uzCid2cS — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 20, 2026

Una de las novedades de la última lista de preparación de García antes del Mundial es la presencia del centrocampista del Anderlecht Nathan De Cat, de 17 años.

Esta es la convocatoria de Bélgica contra Estados Unidos y México

– Porteros: Senne Lammens (Manchester United/ING), Matz Sels (Nottingham Forest/ING), Maarten Vandevoordt (Leipzig/ALE).

– Defensas: Timothy Castagne (Fulham/ING), Zeno Debast (Sporting de Portugal/POR), Maxim De Cuyper (Brighton/ING), Koni De Winter (AC Milan/ITA), Brandon Mechele (Brujas), Thomas Meunier (Lille/FRA), Nathan Ngoy (Lille/FRA), Joaquin Seys (Brujas), Arthur Theate (Frankfurt/ALE).

– Centrocampistas: Kevin De Bruyne (Nápoles/ITA), Nathan De Cat (Anderlecht), Amadou Onana (Everton/ING), Nicolas Raskin (Rangers/ESC), Youri Tielemans (Aston Villa/ING), Hans Vanaken (Brujas), Axel Witsel (Gerona/ESP).

– Delanteros: Charles De Ketelaere (Atalanta/ITA), Jérémy Doku (Manchester City/ING), Mika Godts (Ajax/ING), Romelu Lukaku (Nápoles/ITA), Dodi Lukebakio (Benfica/POR), Loïs Openda (Leipzig/ALE), Alexis Saelemaekers (AC Milán/ITA); Lucas Stassin (Westerlo), Leandro Trossard (Arsenal/ING).

Bélgica lista para liderar el Grupo G del Mundial 2026

Bélgica está como uno de los favoritos a llevarse el Grupo G que comparte junto con Egipto, Nueva Zelanda y sigue en veremos su duelo ante Irán.

Los belgas debutan el 15 de junio en el Lumen Field de Seattle ante Egipto, luego sería contra Irán y finaliza contra Nueva Zelanda.

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