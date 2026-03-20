Irán se niega a viajar a Estados Unidos por seguridad pero no boicoteará el Mundial 2026

Mehdi Taj, máxima autoridad del fútbol en Irán, fue tajante: el combinado persa tiene la firme intención de “boicotear a Estados Unidos” debido a la incapacidad del gobierno de Donald Trump para garantizar la seguridad de su delegación, pero esto no significa que el boicot será al Mundial.

El conflicto, alimentado por la reciente escalada bélica que incluye ataques aéreos en territorio iraní, ha llevado a la federación asiática a buscar una alternativa drástica: mudar toda su actividad de la fase de grupos a México.

La selección de Irán, encuadrada en el Grupo G, tiene programados sus encuentros en ciudades como Los Ángeles y Seattle. Sin embargo, la Embajada de Irán en México utilizó sus canales oficiales para informar que las negociaciones con la FIFA ya están en marcha.

“Cuando Trump ha declarado claramente que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní, definitivamente no viajaremos a Estados Unidos”, citó la embajada a Taj, subrayando que la prioridad es la integridad física de sus atletas y cuerpo técnico en un clima de hostilidad política extrema.

México alza la mano como sede alterna

La posibilidad de que el Estadio Azteca, el Estadio Akron o el Estadio BBVA reciban los duelos de Irán ha cobrado fuerza tras las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La mandataria reconoció que las conversaciones existen y que el país está abierto a hospedar estos encuentros.

“Es factible, porque si iban a ir a Estados Unidos, sí pueden realizar el torneo aquí en México. México tiene relación con todos los países del mundo”, afirmó Sheinbaum, dejando la decisión final en manos del organismo que preside Gianni Infantino.

Para la FIFA, este escenario representa un rompecabezas logístico y diplomático. Mudar tres partidos de grupo implicaría reajustar calendarios de transporte, seguridad y venta de boletos en tiempo récord. No obstante, la alternativa de que Irán abandone el torneo tras haber clasificado por cuarta vez consecutiva sería un golpe reputacional para la “Copa del Mundo de la Inclusión”.

Irán tiene previsto debutar el 16 de junio contra Nueva Zelanda, seguido de un choque ante Bélgica el día 21 y cerrando la fase inicial frente a Egipto el 27 de junio.

Por ahora, los aficionados iraníes y los rivales del Grupo G permanecen a la expectativa de un anuncio oficial. De concretarse el traslado, México sumaría una carga operativa mayor a su rol como coorganizador, pero reafirmaría su posición como un terreno de neutralidad política en medio de las tensiones globales.

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