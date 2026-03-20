Bicarbonato y café: ¿Un limpiador casero efectivo para tu hogar?
¿Limpiar con café y bicarbonato funciona? Descubre cómo reutilizar los restos de café para eliminar olores y desengrasar tu cocina de forma natural
Aunque no existe un estudio científico que respalde estrictamente el uso del bicarbonato y el café como un limpiador de alta eficacia, lo cierto es que es una fórmula casera muy empleada para la limpieza de superficies, eliminar olores y más.
Esta es, además, una excelente manera de darle una segunda oportunidad a los desechos del café, preparando un limpiador casero que neutraliza los malos olores de la cocina y otros espacios de la casa.
Es importante entender los componentes para usarlos correctamente:
- Bicarbonato de sodio: los estudios indican que es un polvo blanco con un pH alrededor de 8,3. Tiene propiedades comprobadas para neutralizar ácidos, absorber olores y actuar como un abrasivo suave. Es un compuesto alcalino ligero, ideal para la cocina, cosmética y limpieza delicada.
- Percarbonato de sodio: a diferencia del anterior, este es una mezcla de carbonato de sodio y peróxido de hidrógeno. Es mucho más potente para blanquear y desinfectar, ya que al entrar en contacto con el agua libera oxígeno activo.
Recomendaciones de uso:
- Bicarbonato: recomendado para limpieza suave, eliminación de olores en la nevera, suelos delicados y limpieza de ollas.
- Percarbonato: ideal para blanquear ropa, eliminar manchas difíciles y desinfección en áreas como baños, azulejos y alfombras.
El poder del café en la limpieza
Expertos en quehaceres del hogar advierten que el café puede ser un elemento clave para la remoción de partículas gracias a su textura granulada. Además, su olor penetrante ayuda a absorber o disimular olores fuertes. Al combinar ambos ingredientes, obtenemos un limpiador casero suave y principalmente mecánico, muy útil para el mantenimiento diario.
Cómo preparar y usar la mezcla
Para obtener resultados óptimos, es esencial seguir estas pautas:
- Recopilación: recolectar café usado y dejarlo secar levemente.
- Mezcla: combinar dos cucharadas de café con una de bicarbonato.
- Aplicación: colocar en un recipiente y aplicar sobre la superficie deseada.
- Frotar y Enjuagar: utilizar una esponja o paño y enjuagar bien para retirar los residuos.
Aplicaciones prácticas en el hogar
- Eliminación de olores: especialmente eficaz para neutralizar malos olores en cocinas y basureros.
- Limpieza de superficies: ideal para utensilios como ollas, sartenes y tablas de cortar, especialmente aquellos con grasa o restos de comida adheridos.
- Desengrasante natural: actúa sobre la grasa sin dañar los materiales.
Notas de seguridad:
- No aplicar en superficies delicadas o porosas.
- Realizar una prueba en una zona pequeña antes de una aplicación total.
- Evitar su uso en telas claras para prevenir manchas accidentales por el café.
Esta combinación de café y bicarbonato no solo es económica, sino también un recurso eficaz para mantener el hogar limpio y fresco.
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