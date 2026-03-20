Expulsan de la selección de Irán al delantero Sardar Azmoun por “deslealtad” al régimen

Sardar Azmoun, uno de los mejores futbolistas de Irán, fue expulsado de la selección nacional por un supuesto acto de deslealtad hacia el Gobierno, lo que hace poco probable que participe en la Copa Mundial.

Si la selección iraní se presenta a sus partidos de la fase de grupos, sin duda se verá debilitada por la ausencia de Azmoun, que ha marcado 57 goles en 91 partidos internacionales desde que debutó siendo adolescente en 2014.

Azmoun, que juega en el Shabab al-Ahli de Emiratos Árabes Unidos, ha molestado esta semana a las autoridades iraníes al publicar en su cuenta de Instagram una foto de un encuentro con el gobernante de Dubái, Mohamed bin Rashid al-Maktoum.

Fotos eliminadas

Azmoun retiró posteriormente las fotos, pero aun así fue duramente criticado el jueves en la televisión estatal por el comentarista de fútbol Mohamad Misaghi, quien afirmó que las acciones del delantero habían sido un acto de deslealtad.

“Es lamentable que no tengas el sentido común suficiente para comprender qué tipo de comportamiento es apropiado en un momento dado”, dijo Misaghi.

“No debemos andarnos con rodeos con este tipo de personas. Hay que decirles que no son dignas de vestir la camiseta de la selección nacional.”

“No tenemos paciencia para este comportamiento enfurruñado e infantil. Los jugadores de la selección nacional deben ser personas que entonen con orgullo el himno nacional y merezcan vestir la camiseta de Irán.”

Uno de los futbolistas más conocidos de Irán

Azmoun, de 31 años, es uno de los futbolistas más conocidos de Irán, donde el fútbol es una obsesión nacional.

Ha desarrollado toda su carrera en clubes extranjeros, con etapas en el Zenit de San Petersburgo, el Bayer Leverkusen y la Roma, además de haber representado a Irán en los Mundiales de 2018 y 2022.

Un informe sin citar fuentes publicado el jueves en el canal Novad News afirmaba que se había dictado una orden para la incautación de los activos de Azmoun, de otro delantero de la selección nacional afincado en Emiratos Árabes Unidos, Mehdi Ghayedi, y del exinternacional Soroush Rafiei.

La selección masculina de Irán tiene previsto disputar partidos amistosos internacionales en Antalya, Turquía, contra Nigeria el 27 de marzo y contra Costa Rica cuatro días después, como parte de sus preparativos para la Copa Mundial de Norteamérica.

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