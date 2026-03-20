Irán amenaza con atacar sitios turísticos en todo el mundo en medio de la escalada del conflicto

Irán amenazó este viernes con atacar centros turísticos, parques y espacios recreativos en distintas partes del mundo, en medio de la escalada del conflicto con Estados Unidos e Israel, lo que elevó la preocupación internacional ante la posibilidad de acciones fuera de Oriente Medio.

El portavoz militar iraní, el general Abolfazl Shekarchi, advirtió que “parques, zonas recreativas y destinos turísticos” podrían convertirse en objetivos.

La declaración se produjo en medio de una jornada marcada por nuevos ataques iraníes contra Israel y contra infraestructuras energéticas en países del Golfo Pérsico, coincidiendo con celebraciones religiosas como el Eid al-Fitr y el Nowruz, el Año Nuevo persa, publicó la agencia de noticias AP.

Mojtaba Jamenei endurece el tono

El líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei dijo que los ataques de Estados Unidos e Israel parten de una “ilusión” de que eliminar a la cúpula del poder provocaría el colapso del sistema.

Jamenei elogió la respuesta interna y aseguró que el país ha logrado “construir un frente defensivo nacional” capaz de golpear a sus adversarios. Su aparición se limita a mensajes escritos, en medio de versiones no confirmadas sobre posibles heridas tras los primeros bombardeos israelíes.

Estados Unidos enviará más militares y buques de guerra

En paralelo, funcionarios estadounidenses dijeron que se enviarán tres buques de guerra adicionales y unos 2,500 infantes de marina. Aunque la Casa Blanca insiste en que no hay planes inmediatos de desplegar tropas en territorio iraní, el presidente Donald Trump mantiene “todas las opciones abiertas”.

Irán también intensificó sus ataques contra instalaciones energéticas en el Golfo, incluyendo una refinería clave en Kuwait, lo que provocó incendios y elevó la preocupación por el suministro mundial de petróleo.

Estos ataques, sumados al control estratégico del estrecho de Ormuz —por donde transita cerca de una quinta parte del crudo mundial—, han disparado los precios. El barril de Brent alcanzó los $108 dólares, muy por encima de los niveles previos al conflicto.

A tres semanas del inicio de la ofensiva —lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos junto a Israel—, persiste la incertidumbre sobre el daño real a las capacidades militares y nucleares de Irán, así como sobre la estabilidad interna del país.

Mientras Washington y Tel Aviv sostienen que han debilitado significativamente al aparato militar iraní, Teherán asegura que mantiene activa su producción de misiles.

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