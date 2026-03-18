Irán despide a Ali Lariyani entre llamadas a no rendirse hasta la última gota de sangre

Miles de personas despidieron este miércoles a Ali Lariyani, uno de los políticos más importantes de Irán, quien fue asesinado el martes por Israel, entre llamadas a la venganza y a seguir luchando “hasta la última gota de sangre”.

Un camión con los restos mortales de Lariyani y los 74 marinos que murieron en el ataque estadounidense contra la fragata iraní IRIS Dena, en el océano Índico, desfiló por la ciudad de Ahvaz con los habituales gritos de “muerte a Estados Unidos” y “muerte a Israel”.

“La muerte de Lariyani es la que más duele después de la del Líder Supremo (Alí Jameneí)”, aseguró el orador de los funerales, quien también afirmó que se seguirá luchando contra Estados Unidos “hasta la última gota de sangre”.

Otras personas que acudieron al funeral del político iraní, que murió en un ataque aéreo de Israel en Teherán, lamentaban su fallecimiento y se aunaban a la llamada de lucha: “Nos duele mucho y hay que vengarse. Tenemos que seguir luchando hasta la derrota de Israel“, afirmó Azat Jadidi, una mujer de 64 años.

Un empleado público de 31 años, Hamid Reza, calificó la muerte de Lariyani como lamentable y pidió el fin de la guerra pronto, insistiendo en la no rendición de Irán, sino en negociar que Estados Unidos les “pague una compensación por la agresión y los asesinatos de niños”.

La muerte de Lariyani deja un vacío en la República Islámica que aún no se sabe quién ocupará.

Además de él, otros altos cargos políticos y militares murieron en el conflicto que suma ya 19 días desde que lo iniciaron Estados Unidos e Israel el 28 de febrero con bombardeos contra instalaciones militares y complejos gubernamentales en Teherán y otras ciudades.

Entre los muertos se encuentran el líder supremo de Irán, Alí Jameneí; el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohammad Pakpur, o el jefe de Estado Mayor de las fuerzas armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví.

Desde entonces, la República Islámica ha respondido con ataques con misiles y drones contra Israel y varios países árabes vecinos, ampliando el alcance del conflicto en Oriente Medio.

Las autoridades emiratíes informaron este 18 de marzo de la interceptación de 13 misiles balísticos y 27 drones en una nueva ofensiva iraní, en el marco de una escalada que, según Emiratos Árabes Unidos, ha incluido centenares de proyectiles desde el inicio de las hostilidades.

En paralelo, Israel intensificó sus operaciones militares sobre territorio iraní, y ayer y hoy, el Ejército israelí anunció nuevas oleadas de ataques a gran escala contra infraestructura del régimen en Teherán, incluidos centros de mando, emplazamientos de misiles balísticos y sistemas de defensa aérea.

Según el Gobierno iraní, el balance oficial de muertos en el país no fue actualizado desde el 5 de marzo, cuando se situaba en 1,230 fallecidos.

En Israel, los ataques de Irán causaron al menos 14 muertos en el actual conflicto, tras las últimas víctimas registradas en el distrito de Tel Aviv.

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