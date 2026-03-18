Israel confirma la muerte de Esmail Khatib, ministro de Inteligencia de Irán

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció este miércoles la eliminación de Esmail Khatib, actual ministro de Inteligencia de Irán, durante una operación militar realizada durante la noche. Hasta el momento, las autoridades de Irán no han emitido una confirmación oficial sobre el fallecimiento del funcionario.

Según las declaraciones de Katz, recopiladas por Reuters, tanto él como el primer ministro, Benjamin Netanyahu, han otorgado facultades directas al ejército para actuar contra la cúpula iraní. El ministro señaló que habían “autorizado al ejército a matar a cualquier otro alto funcionario iraní que fuera objetivo sin necesidad de aprobación adicional”.

Esta medida agiliza la toma de decisiones operativas en el marco del actual conflicto, eliminando trámites administrativos previos para ataques contra objetivos estratégicos de Teherán.

Perfil de Esmail Khatib

Khatib, de 64 o 65 años, ha ejercido como Ministro de Inteligencia desde agosto de 2021, tras su nombramiento por el entonces presidente Ebrahim Raisi. El clérigo y político ha sido catalogado como un aliado cercano al Ayatolá Ali Jamenei, habiendo formado parte de la rama de inteligencia de la Guardia Revolucionaria y liderado la seguridad de la oficina del Líder Supremo en 2010.

Bajo su gestión, el ministerio se enfocó en la vigilancia y represión de protestas sociales y la persecución de opositores. Desde 2022, Khatib permanecía bajo sanciones del Tesoro de los Estados Unidos debido a actividades cibernéticas maliciosas y su rol en la represión interna.

Líderes iraníes abatidos

Si se confirma la muerte de Khatib, esta se sumaría a una serie de ataques contra figuras clave de la seguridad nacional iraní en los últimos dos días. Previamente se confirmaron las muertes de Ali Larijani, expresidente del Parlamento y pieza central en la estructura de seguridad, y de Gholamreza Soleimani, jefe de la fuerza paramilitar Basij de la Guardia Revolucionaria, quien también contaba con sanciones internacionales de EE. UU. y la Unión Europea.

Sigue leyendo:

– EE.UU. enviará a puerto su portaaviones Gerald Ford tras incendio de 30 horas en medio de guerra contra Irán

– EE.UU. ataca instalaciones de misiles de Irán por el estrecho de Ormuz

– Embajada de Estados Unidos en Bagdad recibe nuevo ataque aéreo iraní