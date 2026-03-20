Kristin Cabot, de la “kiss cam” de Coldplay, habló con Oprah

La vida de Kristin Cabot cambió en segundos cuando una cámara de estadio enfocó algo que ella pensó que quedaría en lo privado. Aquella escena, ocurrida en un concierto de Coldplay en Massachusetts, se convirtió en un imán de atención global y terminó por arrasar con su trabajo, su estabilidad y su tranquilidad.

Meses después, decidió contarlo todo en una conversación con Oprah Winfrey para “The Oprah Podcast”, donde compartió la versión que nunca había expresado públicamente.

La noche del estadio y lo que vino después

El 16 de julio de 2024, Cabot asistió a un show de la banda británica en el Gillette Stadium junto a Andy Byron, quien entonces era su jefe en la empresa tecnológica Astronomer. La “kiss cam” los enfocó abrazados, y el gesto torpe de ambos al intentar ocultarse desató murmullos inmediatos. La exposición creció cuando el vocalista Chris Martin comentó frente al público: “O están teniendo una aventura o son muy tímidos”.

Un asistente al concierto subió el clip a TikTok, donde acumuló millones de reproducciones. La audiencia no tardó en descubrir que ambos estaban casados. Lo que siguió fue una ola de escrutinio que se intensificó sin descanso.

Cabot contó que llegó a recibir entre 500 y 600 llamadas al día, además de amenazas, acoso y filtración de datos personales. El revuelo terminó con la renuncia de ambos a sus cargos en la compañía.

Lo que Cabot descubrió y por qué cortó el contacto

En la charla con Winfrey, la exdirectora de Recursos Humanos explicó que rompió toda comunicación con Byron en otoño: “Una gran parte de lo que me presentó no era verdad”, dijo, sin modificar una palabra respecto a cómo lo expresó al aire.

Kristin Cabot sostuvo que durante el concierto actuó convencida de que él también estaba atravesando un proceso de separación, algo que reiteró tanto ante The New York Times como en esta nueva entrevista. Esa percepción se desplomó al ver fotografías posteriores en las que Byron aparecía junto a su esposa, ambos con sus anillos puestos.

Cuando Winfrey le preguntó de manera directa si él le había mentido sobre su situación matrimonial, Cabot prefirió no confirmarlo explícitamente: “Quiero ser muy cuidadosa, porque el mundo habló por mí y en mi nombre, y no quiero hacer eso con otra persona y su familia”. Aun así, dejó claro que “mucho de lo que se me presentó no era verdad”.

También reflexionó sobre el trato desigual que, a su juicio, enfrentaron ambos después del escándalo: “Creo que él tiene el lujo de permanecer en silencio y puede volver al trabajo cuando esté listo. Yo no”, afirmó. Cabot dijo que para poder reconstruir su vida necesitó explicar lo ocurrido una y otra vez, algo que considera una diferencia evidente entre cómo se juzga a un hombre y a una mujer en situaciones similares.

Byron nunca ha dado declaraciones públicas ni respondió a intentos de contacto de los medios estadounidenses. Para Cabot, ese silencio terminó por definir la relación: “Fui yo quien cargó con las consecuencias, y que él haya permanecido en silencio no es una cualidad que buscaría en un amigo, una pareja o un jefe. Así que ahora no tenemos ninguna relación”.

Kristin Cabot cerró la entrevista con una frase todavía más contundente: “Asumo la mala decisión que tomé en ese momento y he pagado un precio inimaginable por ello”.

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