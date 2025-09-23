Aseguran que el CEO y la ejecutiva del concierto de Coldplay no tenían una aventura

Tras el escándalo generado por la supuesta aventura romántica del CEO y ejecutiva de Recursos Humanos de Astronomer en un concierto de Coldplay, una fuente reveló que en realidad lo involucrados no tenían un romance como se dio a entender tras la difusión del video viral.

Andy Byron y Kristin Cabot fueron captados por la ‘kiss cam’ durante un concierto de Coldplay en el Gillette Stadium en Foxboro, Massachusetts, el 16 de julio, mientras se abrazaban. Al verse en pantalla ambos trataron de esconderse pero ya era demasiado tarde. El vocalista de la banda, Chris Martin, bromeó con que ambos estaban teniendo una aventura. Tras la viralidad del video se conoció que ambos trabajaban para la empresa Astronomer y que él era el jefe de ella, tamién se supo que ambos estaban casados con otras personas. Con el paso de los días cada uno renunció a sus respectivos empleos.

Luego de varias semanas de ese escándalo, una fuente cercana a Kristin Cabot dijo a People que la ex jefa de Recursos Humanos de Astronomer no tenía una relación romántica con Andy Byron y que tampoco estaba rompiendo un matrimonio.

“Kristin y Andy [Byron] tenían una excelente relación laboral, una gran amistad. No hubo ningún romance”, le dice la fuente a PEOPLE. La fuente reconoció que abrazar a su jefe de esa manera fue inapropiado, pero aseguró que todo lo que pasó después fue “injusto”.

“Fue inapropiado abrazar a tu jefa en un concierto, y ella asume toda la responsabilidad. Pero el escándalo, la caída, la pérdida del trabajo… todo eso es injusto”, dijo la fuente.

La fuente cercana aseguró que Cabot y Byron asistieron al concierto con un grupo de amigos y que ella no es una “rompeahogares” como se hizo creer. “Es importante destacar cuán inapropiadamente se ha etiquetado a Kristin, como una rompehogares”. Asimismo la fuente dimensionó el daño que hizo esta situación para la familia de ambos. “Es inimaginable presenciar lo que ha sucedido y lo devastador que puede ser, no solo para individuos, sino para familias enteras. Solo puedo pensar que esto podría pasarnos a cualquiera en cualquier momento. Creo que toda la desinformación ha sido lo más impactante de presenciar”.

Hace un par de semanas un portavoz de Andrew Cabot, esposo de Kristin, aseguró que la pareja se había separado de manera amistosa semanas antes del concierto, por lo que no estaban juntos en el momento en el que fueron captados abrazados en cámara.

La fuente aseguró que tras la viralización del video Kristin Cabot ha sido blanco de críticas y burlas y que incluso recibió amenazas de muerte. “Ha sido difícil para ella salir de la casa. Ella está priorizando a su familia. Sus hijos han pasado mucho. Ella ha sido el blanco de críticas, con extraños tirándole fotos, señalándola y burlándose de ella. Es algo difícil de presenciar”, dice la fuente sobre Kristin Cabot.

