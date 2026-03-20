Selección de España anunció convocatoria con un sketch de influencers argentinos

La selección española ha vuelto a romper los moldes de las presentaciones tradicionales luego que este viernes se presentaran los nombres de los futbolistas que vestirán la camiseta nacional en la última ventana antes de la lista definitiva para el Mundial 2026, y lo hizo de la mano de la pareja argentina más futbolera de las redes sociales: Jero Freixas y Jose de Cabo.

El anuncio se produjo mediante un vídeo cargado de humor que conecta la pasión argentina con la actualidad del equipo español, aprovechando el tirón mediático de los creadores de contenido.

El hilo conductor del vídeo gira en torno al “drama” personal de Jero, quien debido a su próxima paternidad y la imposibilidad de viajar al Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, busca consuelo asistiendo al amistoso entre España y Serbia en el Estadio de la Cerámica, en Villarreal. Entre reproches cómicos de Jose y la frustración por la suspensión del duelo Argentina-España (Finalissima), Jero decide enviarle un mensaje de voz al mismísimo De la Fuente para pedirle “un lugarcito” en el estadio y, de paso, la primicia de los convocados.

Una lista con sabor a Mundial y estreno de gala

Luis de la Fuente, desde su despacho en Las Rozas, respondió al mensaje confirmando las entradas y bromeando sobre el deseo frustrado de Jero de ver a la Albiceleste. “Aunque te hubiese gustado ver otro partido, este será un partidazo también”, señaló el técnico.

El “sketch” no solo sirvió para dar nombres, sino también para presentar en sociedad la segunda equipación oficial que España estrenará en el partido ante Serbia y que será la misma que utilizará durante el Mundial 2026. Este nuevo diseño, que ya genera conversación entre los coleccionistas y aficionados, es el regalo que el seleccionador prometió a la familia Freixas-De Cabo por su visita a tierras españolas.

Con los encuentros ante Serbia y Egipto, España cierra su preparación de alto nivel. Tras la decepción por no poder disputar la Finalissima en esta ventana, la RFEF ha sabido transformar el contratiempo en una oportunidad de marketing global, uniendo la idiosincrasia del fútbol argentino con la sobriedad y ambición del proyecto de De la Fuente.

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