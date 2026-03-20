Presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, proclamó a Argentina bicampeona de la Finalissima

Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), afirmó que, ante la imposibilidad de disputar el encuentro, Argentina debe ser designada bicampeona de la Finalissima.

La postura fue expresada en diferentes entrevistas, luego del sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana realizado en Asunción, Paraguay.

Durante una aparición junto con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, el máximo directivo del fútbol sudamericano aseguró: “Si aplicamos walkover, sos bicampeón de la Finalissima”.

Luego, en diálogo con Radio La Red, Domínguez reforzó su punto de vista. Cuando el cronista le planteó que fue una “pena” la suspensión del partido, el máximo directivo paraguayo le preguntó: “¿Por qué te parece una pena?“. En ese contexto, el periodista le contó que era argentino, Domínguez le dijo: “¿Sabés quién es el bicampeón?“. Y agregó: “Somos bicampeones de la Finalíssima, no se presentaron”.

Gestiones de la Conmebol

Previamente, en un tono más protocolar, habló sobre la forma de gestionar la Conmebol ante estos temas: “Siempre estamos los diez juntos. Si tenemos una fortaleza en Conmebol es que somos un bloque. La política que se instaló en Conmebol es que vamos siempre juntos. Somos muy ricos en historia, en fútbol, en triunfos, en población, pero lamentablemente a los efectos políticos somos poca cantidad de votos. Entonces, la única fortaleza que tiene Conmebol es mantenerse en bloque”.

Sobre su visita de emergencia a Argentina antes de la suspensión del choque contra España, detalló: “Ir a la Argentina tenía dos motivos. Uno era conversar con Chiqui, interiorizarme de todo lo que estaba pasando. Y, por el otro lado, era resolver esta situación de la Finalissima, que no tuvo el final que queríamos. Pero estamos dispuestos a jugar en cancha chica, en cancha grande. Nosotros estamos listos para jugar donde sea”.

Estas declaraciones se sumaron a las repercusiones generadas por la cancelación del partido, originalmente programado para el viernes 27 de marzo en el Lusail Stadium de Qatar. La suspensión del encuentro tuvo su origen en el conflicto bélico en Medio Oriente y la posterior falta de acuerdo entre Conmebol y la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) para definir una nueva sede.

Una Finalissima sin fecha ni sede definida

La situación deja a la Finalissima en un limbo organizativo, sin fecha ni sede confirmada. El enfrentamiento entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa sigue siendo una deuda pendiente en el calendario internacional.

Mientras tanto, las declaraciones de Domínguez reflejan la tensión existente entre las partes involucradas, en un conflicto que ha escalado más allá de lo deportivo.

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