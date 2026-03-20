Ya es oficial: así suena “Arirang”, el nuevo disco de BTS

BTS vuelve con toda la fuerza con un trabajo que explora raíces, emociones y el crecimiento natural de quienes han pasado por etapas intensas lejos del escenario. “Arirang”, su quinto álbum de estudio, aterriza como una obra que abraza la tradición y la memoria colectiva de Corea del Sur mientras presenta una versión más adulta de la banda.

“Reflexionamos profundamente sobre nuestra identidad, y sobre la mejor manera de expresarnos con autenticidad, en toda nuestra música y nuestras actuaciones”, comentó Jimin, hoy con 30 años, al hablar del espíritu detrás del disco.

Un título que conecta pasado y presente

El nombre del álbum toma inspiración de una canción popular que muchos consideran el himno no oficial del país y que ha acompañado generaciones enteras. La producción, que abre con “Body to Body” y cierra con “Into the Sun”, reúne 14 temas concebidos mientras los integrantes atravesaban experiencias muy distintas entre sí, desde el servicio militar hasta procesos creativos en varias ciudades.

Un adelanto animado dio más ideas de ese puente cultural. El video recupera la historia de unos estudiantes coreanos cuyos cantos fueron registrados por la antropóloga estadounidense Alice Fletcher en un fonógrafo de cilindros en Washington en 1896.

Mientras se escucha la antigua melodía, el video muestra a los alumnos rumbo a Estados Unidos y, en paralelo, a los integrantes del grupo en el Palacio Gyeongbokgung, el mismo sitio donde se realizará su show al aire libre este sábado ante más de 260 mil asistentes.

Un álbum nacido entre viajes y aprendizajes

Reportes de la industria señalan que parte del proyecto fue grabado en Los Ángeles, en un período en el que los músicos aprovechaban los tiempos libres permitidos por sus obligaciones militares.

Cuatro de ellos cumplieron su servicio cerca de la frontera intercoreana, un destino conocido por sus condiciones extremas y el intenso entrenamiento. Esa pausa obligada los mantuvo lejos del público por casi cuatro años y marcó su manera de componer, según han contado en varias ocasiones.

Para la Universidad de Yale, la lectura cultural del lanzamiento también es bien específica. La profesora Grace Kao señaló que, aunque participan compositores y productores occidentales, el concepto principal honra la identidad de la banda que es, ante todo, coreana.

Un evento global antes de una gira masiva

Además Netflix anunció que el especial “BTS: The Comeback Live | Arirang” abrirá la jornada de celebraciones este sábado 21 de marzo. La presentación comenzará a las 8:00 p.m. en Seúl, equivalente a las 7:00 a.m. en la costa Este de Estados Unidos. Y, según precisó la compañía, el acceso no tendrá cargos adicionales.

Pero esta gran temporada que inicia para BTS no se queda ahí. La agrupación ya tiene programada una gira mundial de 82 fechas en 34 ciudades, un recorrido pensado para llevar este nuevo capítulo a varios continentes.

Sigue leyendo

Llegó la hora: todo listo para el show de BTS por Netflix

El regreso de BTS: Netflix, nuevo disco y mucho más

BTS rompe récord en Spotify con el álbum que se publicará en marzo