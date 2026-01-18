BTS rompe récord en Spotify con el álbum que se publicará en marzo

La banda surcoreana BTS se perfila a ser uno de los mayores éxitos del 2026. Esto lo logrará con su gira mundial y con el lanzamiento de su primer álbum tras cuatro años de ausencia.

El álbum, que se titulará ‘ARIRANG’, estará disponible a partir del 20 de marzo, pero ya está logrando romper récords en Spotify. La última noticia que se ha compartido es que la banda logró conseguir la mayor cifra de apertura jamás registrada en el sistema de seguimiento de la plataforma. Es decir, registraron 564,000 pre-saves en las primeras 24 horas.

La opción de preguardar el álbum está disponible desde el viernes 16 de enero, luego de alcanzar los 564,000 en las primeras 24 horas y a los dos días la banda llegó a los 1.49 millones de pre-saves. Con estos números, ‘ARIRANG’ se convierte en el álbum más rápido de la historia en alcanzar el primer puesto.

Antes de ellos, este récord lo tenía ‘The Life of a Showgirl’ de Taylor Swift, publicado el año pasado, que tardó seis días en llegar al número uno. Por ahora, no han llegado a superar a la estrella pop estadounidense en número de preguardados, pues ‘The Life of a Showgirl’ llegó a los 6 millones.

Además de la plataforma digital, BTS también comenzó el viernes 16 una preventa del álbum en físico. Se dice que todas las ediciones en vinilo de ‘ARIRANG’ se agotaron en la tienda Weverse de Estados Unidos a los 20 a 30 minutos de haberse publicado.

¿Qué se sabe del nuevo álbum?

Este lanzamiento emociona a todas las fanáticas de BTS en el mundo, pues durante cuatro años la banda estuvo en pausa porque sus integrantes estaban cumpliendo con el servicio militar de su país. Además de significar su regreso, este álbum parece estar pensado para resaltar la cultura surcoreana.

Hay que recordar que BTS es el máximo exponente del K-pop en el mundo, por lo que ya son un referente de la cultura de ese país en el mundo.

Por ahora, se sabe que ‘ARIRANG’ tendrá 14 canciones en las que los siete integrantes de la banda estuvieron involucrados. Para BigHit Music, el sello discográfico que trabaja con BTS, este álbum logra capturar “la identidad de BTS como un grupo que comenzó en Corea” y también lo califican como “un trabajo profundamente reflexivo”.

También hay que destacar que desde el título, ‘ARIRANG’, ya se está reconociendo a la cultura surcoreana, pues este es el nombre de una canción folklórica que es, incluso, considerada el himno nacional no oficial del país.

En 2012, la UNESCO incluyó esta canción en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, destacando que cualquier coreano puede cantarla y que une a la nación.

Durante años ha sido interpretada por varios artistas, quienes le dan su toco a través de versiones, pero el mensaje de su letra sigue siendo el mismo.

