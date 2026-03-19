Llegó la hora: todo listo para el show de BTS por Netflix

La espera terminó para la comunidad ARMY. El regreso de BTS ya tiene todo definido y llegará a millones de pantallas gracias a Netflix, que anunció una transmisión global en vivo directamente desde la emblemática plaza Gwanghwamun, en Seúl.

La plataforma reveló que el especial “BTS: The Comeback Live | Arirang” encenderá la jornada este sábado 21 de marzo, siguiendo el horario estelar de Corea del Sur.

Según el comunicado oficial, la presentación comenzará a las 8:00 p.m., hora de Seúl, lo que equivale a las 7:00 a.m., hora del Este de los Estados Unidos. La compañía recordó que el evento podrá verse sin cargos extras. “El evento se transmitirá en vivo y estará incluido en todos los planes. No se requiere ninguna compra adicional”, señaló la plataforma.

Un regreso pensado para acompañar su nuevo álbum

El directo marca un momento clave para la banda surcoreana más influyente del K-pop. “BTS: The Comeback Live | Arirang” acompaña el lanzamiento del nuevo disco del grupo, “Arirang”, que llega al mercado un día antes del evento. La producción reúne 14 canciones y funcionará como antesala a una gira que recorrerá 34 ciudades alrededor del mundo, entre ellas Ciudad de México, Bogotá, Lima, Buenos Aires, Santiago de Chile, Sao Paulo y Madrid.

En el comunicado, Netflix destacó el carácter global que suele tener cada aparición en vivo de los integrantes: “Las transmisiones en vivo de BTS siempre han funcionado como reuniones globales, con fans que ponen alarmas, se toman largas pausas para el almuerzo o se quedan despiertos hasta tarde para poder vivir el momento juntos. Y como el programa sigue el horario de máxima audiencia de Corea, los espectadores en el continente americano lo verán temprano por la mañana”, explicó la empresa.

¿Cómo ver el especial en todo el mundo?

Para disfrutar el evento, basta con contar con una membresía activa de la plataforma. No es necesario adquirir paquetes adicionales ni realizar pagos extras. La emisión estará disponible de forma simultánea en todos los territorios donde opera Netflix, y la empresa recordó que cada usuario puede revisar el horario exacto según su país en su sitio web.

Con el escenario surcoreano como punto de partida, y una audiencia expectante a lo largo de distintos husos horarios, el regreso de BTS apunta a convertirse nuevamente en uno de esos momentos en los que el fandom se organiza, ajusta rutinas y se conecta desde distintas partes del mundo para vivir el mismo espectáculo al mismo tiempo.

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