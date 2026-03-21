Tragedia en parque de Nueva York: adolescente murió al caerse tomando fotos

Timothee Englund, adolescente de 16 años, murió dramáticamente tras caer ayer desde una torre de iluminación fuera de servicio a la que había trepado para tomar fotografías en el parque Bushwick Inlet de Brooklyn (NYC).

Según la Policía de Nueva York, la víctima cayó desde una altura de aproximadamente 15 pies (unos 4.5 metros) desde la torre cerca de la calle N. 10th y la avenida Kent, en el barrio Williamsburg, alrededor de la 1:15 p.m. del viernes. Los paramédicos trasladaron de urgencia al adolescente, que se encontraba inconsciente, al Hospital Bellevue, pero no pudieron salvarle la vida.

“Acabamos de perder a nuestro hijo”, declaró Tobias Englund al Daily News, mientras abrazaba a su esposa y luchaba por contener las lágrimas en el apartamento familiar en Williamsburg. “Se cayó; sufrió un accidente”.

El joven vivía a tan solo seis manzanas de la torre desde la que cayó. Cursaba el 10mo grado en la Manhattan Village Academy, ubicada en la calle W. 22nd, en el Flatiron. “Era un chico de secundaria”, agregó su compungido padre. “Era deportista. Jugaba al fútbol y a partidos improvisados ​​de baloncesto cuando íbamos al gimnasio”.

La torre de estructura metálica de donde cayó se encuentra detrás de una cerca de alambre dentro del parque y sostiene un foco que no funciona.

“Era increíble… Era un encanto”, dijo la madre del adolescente, Yvette Englund. “Era muy bromista”, agregó su padre. “Nos reíamos mucho y contábamos un montón de chistes”.

El padre señaló que siguen buscando desesperadamente respuestas sobre el motivo que llevó a su hijo a intentar realizar esa peligrosa maniobra, la cual terminó costándole la vida. “No sabemos qué fue lo que pasó”, afirmó Englund.

En 2023 Rikeverns “Ricky” Joassain, niño de 13 años que fue milagrosamente rescatado con vida del lago de Prospect Park en Brooklyn (NYC), murió tras pasar tres semanas gravemente hospitalizado.