BTS arrasó con cifras inéditas en el debut de “Arirang”

Un solo día bastó para que BTS volviera a sacudir la industria con la fuerza de un fenómeno que no conoce pausas. Su nuevo álbum, “Arirang”, debutó con un volumen de ventas que dejó atrás cualquier registro previo del propio grupo.

La información fue confirmada por su agencia, BigHit Music, que detalló que el disco alcanzó 3,98 millones de copias en las primeras 24 horas desde su lanzamiento. La cifra supera el récord que el septeto había establecido en 2020 con “Map of the Soul: 7″, que logró 3,37 millones durante su primera semana. El nuevo material se posiciona así como el lanzamiento más contundente de la agrupación en su trayectoria.

El alcance internacional de “Arirang”

Pero ese impulso inicial no quedó sólo en los números físicos. “Arirang” encabezó el listado “Top Albums” de iTunes en 88 países, desde Italia hasta México y Suecia, lo que evidencia que la fanbase de BTS mantiene una presencia sólida en mercados muy distintos.

Su tema principal, “Swim”, también ocupó el primer lugar del “Top Songs” de iTunes en 90 territorios, entre ellos Estados Unidos, Japón, el Reino Unido, Alemania y Francia.

Mientras tanto, en su país natal, la canción subió directamente a lo más alto de los servicios de música en Melon y Bugs. Incluso, todas las pistas del álbum ingresaron al “Top 100” de Melon.

Un proyecto que vuelve a mirar sus raíces

El álbum llegó bajo la dirección creativa de Bang Si-hyuk, presidente y fundador de HYBE, quien acompañó al grupo en la construcción de un proyecto centrado en su identidad como artistas que se formaron en Corea del Sur. Más allá de las cifras, el disco aborda emociones universales vinculadas al crecimiento, la nostalgia y la búsqueda de sentido dentro de una carrera que suele moverse entre grandes expectativas.

“Swim”, la pieza que encabeza la lista de reproducción, tiene una reflexión sobre cómo avanzar incluso en etapas de turbulencia, un mensaje que conectó con rapidez con el público global.

El meteórico rendimiento de “Arirang” habla por sí solo del fenómeno BTS y su influencia. Son estadísticas, pero es el compromiso de sus seguidores y la consistencia creativa del grupo lo que termina de explicar por qué cada regreso se convierte en un evento mundial.

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